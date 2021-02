Sumacàrcer enforteix les ajudes socials amb el seu nou pressupost municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha aprovat el seu nou pressupost municipal. La quantia per a aquest exercici ascendeix a 1.100.000 euros, posant especial èmfasi en les previsions d’ajuda als sectors més colpejats per la pandèmia. Junt al Pla Resisteix de la Generalitat Valenciana d’ajudes per a empreses i autònoms, aprovat en 2020 i que ha dotat amb 22.000 € als comerços de la població, apuntala la confiança i el reforç, mitjançant ajudes socials, a les persones més desfavorides en el context de la Covid-19. Segons comenta l’alcalde de la localitat, David Pons: “És un pressupost per a tots. La pandèmia ens obliga però és necessari, ara més que mai, estar al costat de qui més ho necessita”. Els comptes seguiran la línia ja marcada en 2020, quan es va aconseguir pràcticament l’equilibri pressupostari, encara que en 2021 les inversions arriben marcades pel Pla d’Inversions Urbanístiques de la Diputació de València, ja aprovat amb 365.000 euros per a Sumacàrcer.

Entre les reformes destaca la creació d’una pista de pàdel en el complex poliesportiu municipal per valor de 41.000 euros; el reforç estructural en l’edifici de les piragües i en el frontó municipal per 48.400 euros; la millora dels embornals per a millorar el filtrat de les aigües fluvials als carrers Castell de Penyaroja, Avinguda de l’Oest i els carrers Portijol, Lepanto, Esgoletja, Concha Piquer, Severo Ochoa, Palleter, Sant Cayetano i el camí d’entrada des d’Antella. Aquesta inversió ascendeix a 37.000 euros. També destacable és el canvi de la xarxa d’aigua potable i pavimentat als carrers Rei en Jaume I, Mestre Serrano, Travessia Rei en Jaume amb Esgoletja, Pintor Sorolla i Ausiàs March, així com la substitució dels jocs infantils en la Plaça de l´Era, tot per un import de 118.000 euros.

Dins d’aquest pla d’inversions de la Diputació es recull també la reordenació i enjardinament del passeig fluvial i parc municipal del Carrer Xúquer per 66.300 euros i la reconstrucció del mur interior de l’edifici Casa de la Sèquia, al carrer Comtes de Orgaz, per 48.400 euros. Segons Pons “és un ferm compromís d’aquest consistori amb l’evolució, per continuar millorant les infraestructures del municipi fins i tot en temps difícils. Això sí, sense deixar de lluitar pels més desfavorits”. Altres projectes, com algunes reformes dins del col·legi municipal, queden pendents de la posada en marxa del Pla Edificant de subvencions de la Generalitat Valenciana.