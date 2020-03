Sumacàrcer es bolca amb el Dia de la Dona

La localitat ha anunciat les activitats que es duran a terme durant els dos dies triats pel consistori per commemorar la figura de la dona i per a fomentar la igualtat de gèneres. Baix el lema “Continuem Lluitant”, Sumacàrcer durà a terme els actes en dos dies diferents, el dissabte 7 i el diumenge 8, el Dia Internacional de la Dona. Dissabte, a les 8 de la vesprada començarà la programació festiva amb una concentració a la Plaça Major per procedir a la lectura del manifest a favor de la igualtat de gèneres. La Regidoria d’Igualtat també ha organitzat per a aquest dia, a les 9 i mitja de la nit un sopar al Black Night on hi haurà photocall perquè tots aquells que ho desitgen puguen immortalitzar la vetllada, mur d’expressió per escrits i dedicatòries dels assistents i festa final. Diumenge serà el dia escollit per a la representació de l’obra teatral “L’arròs dels dijous”, que tindrà lloc al Teatre Auditori de Sumacàrcer a les 6 de la vesprada. A l’escenari actuaran les actrius Carme Juan i Estela Martínez. Amb aquest acte es donaran per finalitzades les celebracions entorn al Dia Internacional de la Dona del municipi de la Ribera Alta.



