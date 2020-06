Sumacàrcer es bolca en el foment del comerç local amb la campanya “Compra al Poble”

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha llançat una campanya de promoció del comerç local amb el propòsit d’intentar reactivar l’economia del municipi. Durant la crisi sanitàriamolts establiments de Sumacàrcer han tancat les portes durant uns mesos i per tant el flux econòmic per a tots ells ha minvat.

El consistori ha pensat en ells i s’ha centrat en intentar realitzar una iniciativa que tinga com a objectiu principal estimular els veïns i les veïnes de Sumacàrcer a comprar als establiments del municipi. Amb aquesta finalitat, Sumacàrcer, baix l’eslògan “Compra a al Poble”, ha posat en marxa una campanya en què ha destinat 5000 euros en bons de 10 euros que es repartiran casa per casa, junt a una bossa confeccionada amb materials que tenen cura i respecten el medi ambient, per fer les diferents compres. Això sí, per fer ús del xec, l’usuari haurà d’aportar 10 € més.

El mateix, podrà ser utilitzat en qualsevol dels comerços i serveis que s’adherisquen a aquesta campanya, que el consistori espera que tinga especial acollida entre els seus habitants. En total, veïns i ajuntament injectaran fins a 10.000 euros en el comerç local en un gest de reconeixement al xicotet comerç i als negocis locals. “Actua localment, diuen. Sempre ho hem fet i anem a seguir fent-ho perquè considerem que és una forma directa d’actuar sobre la nostra vida, construir un futur millor. Incentivar el consum en els establiments locals és un dels nostres objectius principals mitjançant la realització d’aquesta campanya. Com tots, han patit els efectes de la pandèmia i hem d’estar amb ells en aquests moments difícils. La millor manera de fer-ho és impulsar i fomentar el comerç local perquè, ara més que mai, els nostres comerciants ens necessiten”, ha assenyalat David Pons, alcalde de la localitat.