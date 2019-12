Sumacàrcer gaudeix en Nadal de cultura de gran nivell

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha programat una completa agenda d’actes per a les pròximes setmanes amb l’objectiu de dinamitzar la localitat durant les dates nadalenques. Així, ja este dissabte, a partir de les 19 hores, tindrà lloc el concert “El Messies de Händel”, una obra que pot classificar-se com un oratori en el qual s’explica amb música una història religiosa o sagrada. Generalment, es tracta d’obres amb solistes, orquestra i cor, amb este últim element com a protagonista, ja que explica i comenta la història a l’audiència

És com una òpera però sense representar. Precisament, Händel va desenvolupar una forma pròpia d’explicar estes històries bíbliques en utilitzar en elles idees de l’òpera. En l’oratori es prescindeix del vestuari i de la dramatització en escena. Pot haver-hi personatges, però no interactuen entre si. En la interpretació participaran María Prats com a soprano, Hang Ferrer com a contratenor, JuanFranLluch com a tenor i Javier Peris com a baríton, mentre Sergi Rajadell serà el director del Cor i Orquestra Almudàfer a l’església parroquial.

Per part seua, per al dia 21 de desembre a partir de les 17.30 hores s’ha reservat l’obra de teatre infantil “Descobrint l’illa del tresor”, mentre entre el 23 de desembre i el 3 de gener tindrà lloc l’Escoleta de Nadal en la qual els menors de la localitat podran gaudir amb múltiples activitats i classes de reforç.

Per part seua, per al 5 de gener està programat el concurs de dibuix “Salvem el planeta” amb el qual es pretén conscienciar als més joves sobre la importància de la lluita contra el canvi climàtic. L’activitat es complementarà amb un conta contes. Tot això a partir de les 12 hores. Ja a la vesprada, els xiquets tornaran a ser els protagonistes amb la Cavalcada de Reis que es desenvoluparà a partir de les 18 hores. Tot això organitzat per l’Ajuntament de Sumacàrcer que dirigeix David Pons García, que va mostrar la seua satisfacció per poder disposar a la localitat (malgrat la seua dimensió) de “cultura digna de grans ciutats”.