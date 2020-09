Sumacàrcer intensifica la neteja en la localitat per a lluitar contra la pandèmia de la Covid-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer que comanda David Pons està duent a terme estos dies un dispositiu especial de neteja per a combatre la pandèmia del Covid-19 i els seus possibles rebrots. Així, el consistori ha destinat una partida addicional per a la contractació d’una empresa especialitzada en la neteja i desinfecció d’espais públics, combatent la proliferació del virus entre els elements de contacte col·lectiu. Des de principi de setmana s’estan redoblant els esforços en diferents espais municipals com l’ajuntament o l’escola o també en enclavaments públics com a parcs i jardins, la qual cosa suposa un reforçament de l’activitat que el consistori sumacarcerí ha efectuat des del principi de la declaració de l’Estat d’Alarma.

L’inici del curs escolar s’ha efectuat amb l’aplicació de múltiples iniciatives per a garantir la seguretat dels i les estudiants. “Per a l’ajuntament és una prioritat llançar un missatge de total compromís en la lluita contra el Coronavirus. És per això que no escatimarem en recursos perquè les instal·lacions de Sumacàrcer siguen tot el segures que podem garantir. Encara així, la responsabilitat de la ciutadania ha de complementar estes accions perquè si cada veí i veïna no és estricte en el compliment de les recomanacions i exigències sanitàries, no anem a cap lloc. Açò és un treball conjunt de les administracions i la ciutadania”, declara l’alcalde de la localitat, David Pons.