Sumacàrcer inverteix 5.000 euros en el control i benestar de les colònies felines

Benestar animal com a directriu política. L’Ajuntament de Sumacàrcer ha fet un pas més en el seu objectiu de garantir la convivència entre els animals domèstics i els que poblen els carrers i els veïns del municipi. Així, el consistori municipal que dirigeix David Pons ha invertit 5.000 euros en el control de les colònies felines, per a les quals es necessitava una regulació per a assegurar el seu benestar i també l’adequada convivència amb els veïns de la localitat, evitant que les colònies de gats puguen molestar la ciutadania en el dia a dia. Les labors de control, realitzades per l’equip especialitzat de l’empresa veterinària PobleVet, inclouran, tant esterilització i maneig mèdic d’aquests animals, com la sensibilització de la població mitjançant un curs amb el qual es tractaran els aspectes de salut i maneig de les colònies. A més, des de la pròpia companyia també oferiran una xarrada formativa a aquells veïns que solen donar menjar a animals al carrer, perquè ho facen de manera conscient, formada i ordenada, respectant els llocs habilitats i segurs i assegurant així la salubritat dels carrers.

Des de l’alcaldia sumacarcelina, David Pons destaca la labor del seu executiu per a garantir un poble compromés amb el medi ambient i la salut animal: “No val amb dir-ho, cal fer-ho. El medi ambient és molt important per a tots i totes i també ho és la convivència veïnal, que ha de ser una de les nostres prioritats. De les nostres gestions dependrà tindre un futur sostenible o no. Aquesta és la manera més encertada de conscienciar als nostres veïns, garantir el seu benestar i els dels animals i ser respectuosos, alhora, amb la naturalesa. Nosaltres continuarem treballant per a tractar d’adoptar mesures addicionals en el futur”.