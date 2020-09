Sumacàrcer inverteix 77.000 euros en un modern i eficient sistema d’enllumenat públic

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha aprovat una obra necessària i alhora enormement beneficiosa per al municipi com la substitució de l’actual sistema d’enllumenat per un de més nou i més eficient energèticament. Gràcies a una subvenció, dins el projecte IVACE de la Comunitat Valenciana en el pla d’ajudes a l’eficiència energètica en enllumenat públic, la remodelació permetrà a la localitat disposar d’un sistema més acord amb els actuals criteris d’eficiència energètica amb la instal·lació de llums de menor potència i major eficàcia i la instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d’il·luminació. Finalment, també s’instal·laran sistemes d’encesa-apagat mitjançant rellotge astronòmic i sistemes centralitzats de control d’enllumenat per part d’instal·ladors elèctrics amb l’objectiu de mesurar l’energia i de poder administrar-la de forma òptima, amb la intenció d’estalviar en la mesura del possible.

La quantitat d’energia que es malgastava amb el sistema d’enllumenat actual i el deteriorament a causa dels raigs ultraviolats que emetien els llums, a més de l’alta comunicació que s’estava produint, han estat determinants perquè el consistori haja acabat per acollir-se a este pla amb el objectiu d’instal·lar llums LED de baix consum, que a més suposaran un estalvi rellevant en la factura de la llum. “Amb accions així, Sumacàrcer demostra el seu ferm compromís pel medi ambient i per les polítiques sostenibles. Si a més, amb la nova instal·lació també hi haurà un estalvi notable a les arques municipals i per als ciutadans, és una operació excel·lent per al poble de Sumacàrcer i per tant no hem dubtat ni un segon a fer-la pel bé comú de la localitat”, ha afegit David Pons, alcalde de la localitat.