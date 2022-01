Sumacàrcer invertirà 21.000 euros en el manteniment dels seus camins y sendes rurals

Un entorn sa és la clau per a un municipi rural saludable. Per això, Sumacàrcer invertirà 21.000 euros en l’atenció i manteniment de zones verdes. Serà un procés que s’estendrà durant els pròxims sis mesos i que consistirà en la contractació de personal i compra de material adequat per a podar i retirar el material inservible de les muntanyes i camins pròxims. La quantitat invertida prové d’una subvenció rebuda per la Diputació de València. L’actuació serà molt necessària en les zones rurals de Sumacàrcer, després de no haver pogut treballar en elles des de feia anys. L’espai de treball encara no s’ha definit, però des de l’equip de Govern local confien en que el procés de manteniment s’expandisca per tot el terme municipal.

En paraules de l’alcalde del municipi, David Pons: “Ajudarà a mantindre eixa forta connexió entre tots els nostres veïns i visitants a la nostra naturalesa. Sumacàrcer és un poble viu i ple de vies rurals, que ens aporten moltes alternatives a l’hora de conéixer el nostre entorn i gaudir de l’oci amb activitats a l’aire lliure. El procés de manteniment serà, a més, preventiu de cara a possibles incendis forestals. Feia diversos anys que no teníem l’oportunitat d’actuar i ara és el moment perfecte. Un entorn cuidat és clau perquè el nostre poble continue fent passos de cara a un futur sostenible”.