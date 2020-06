Sumacàrcer millorarà el paviment del carrer de pilota gràcies una subvenció de 20.000 euros

Sumacàrcer podrà reparar i millorar el seu carrer de pilota valenciana. Ho farà gràcies a una subvenció de 20.000 euros que li ha concedit a l’ajuntament que dirigeix David Pons la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i que permetrà que la instal·lació millore substancialment i puga seguir acollint importants partides de l’esport valencià per excel·lència, afavorint a més la consolidació del club local. La conselleria va publicar recentment al DOGV la resolució de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments per la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives municipals per a l’any 2020. Amb aquesta convocatòria d’ajudes, que ascendeixen a 4.080.660 milions d’euros, la Generalitat suma en tres anys vora 10,7 milions d’euros d’inversió en la modernització de poliesportius de pobles de menys de 5.000 habitants i de trinquets municipals. Aquest programa de subvencions als ajuntaments per la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives té dues línies diferents. La primera va dirigida als municipis de menys de 5.000 habitants i inclou la millora d’infraestructures per a la pràctica de qualsevol esport. En aquesta convocatòria s’han destinat un total de 2.978.323 euros a 39 municipis d’arreu del territori valencià. L’altra modalitat d’ajudes és específica per a la millora i ampliació d’espais on es juga a pilota valenciana en totes les seues modalitats (trinquets, frontons, carrers, etc.). Esport ha destinat a aquesta línia d’ajudes un total d’1.102.337 euros, tant per a projectes amb un cost menor de 20.000 euros com per a projectes que superen aquest import, per a finançar les millores en 27 municipis. És en aquest darrer cas en el que s’ha vist beneficiat l’Ajuntament de Sumacàrcer “que podrà seguir així apostant per la pilota valenciana, un esport que ens defineix com a poble”; argumenta l’alcalde, David Pons. Les obres de millora del carrer seran finançades al 100 % per part de la conselleria.



