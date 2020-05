Sumacàrcer reforça la seguretat amb la incorporació d’un nou agent de Policia Local

Connect on Linked in

En les últimes setmanes, l’Ajuntament de Sumacàrcer ha agilitzat els tràmits per a la incorporació d’un nou agent que s’unirà a la Policia Local del municipi. Aquest nou efectiu estarà a la plantilla fins a finals de setembre i augmenta un servei públic essencial com és el de la seguretat ciutadana.

El consistori realitza aquesta acció cada any a causa de les festes i als mesos d’estiu però en enguany les circumstàncies excepcionals per l’aparició del Coronavirus i l’emergència sanitària han obligat a anticipar aquesta decisió. “L’increment de la plantilla policial és una qüestió de necessitat per reforçar la seguretat del municipi en els mesos d’estiu. Cada any ho portem a terme i aquest any ens hem vist obligats a incorporar abans a aquest agent per la crisi de la COVID-19.

La normativa va canviant constantment i amb més seguretat policial es busca controlar de forma més exhaustiva el canvi de fases perquè la població complisca les normes”, ha assenyalat l’alcalde de la localitat, David Pons. A més, el primer edil també ha afirmat que està decisió també té a veure amb el control dels usos recreatius del riu, que és un espai propens a les acumulacions de gent i per això, en la situació actual, el consistori s’ha vist obligat a posar tot de la seua part per intentar evitar les aglomeracions en aquesta zona natural d’oci de la localitat riberenca.