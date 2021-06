Sumacàrcer registra un dels majors increments en reciclatge de la Ribera amb el servei de recollida ‘Porta a Porta’

Connect on Linked in

Excel·lents resultats del servei de recollida de residus ‘Porta a Porta’ impulsat per la Mancomunitat de la Ribera i aplicat en més d’una dotzena de municipis de la comarca. En general, les dades recollides en els tres camps principals han sigut molt positius en tots els pobles, però, així i tot, en els primers llocs destaquen els registres de Sumacàrcer com una de les poblacions amb major increment de recollida en els seus tres sectors principals: envasos lleugers; paper i cartó; i la coneguda com a ‘fracció resta’ és a dir, la resta de residus.

Pel que fa a la primera de les divisions, envasos lleugers, Sumacàrcer ha recollit un 161% més (3.990 quilos en total) respecte a les dades de 2020 (1.529 quilos) i un registre molt major si el comparem amb les dades de 2019 el mes de maig (970 quilos). Tendència molt semblant es pot trobar en la recollida de paper i cartó, comptant un increment del 56% (amb 2.108,49 quilos recollits el mes de maig) respecte als 1.046 i 1343 quilos recollits en el mateix mes els anys 2019 i 2020, respectivament. Simptomàtic, d’aquestes excel·lents dades, és, també, el notable descens d’un -40% de la producció de residus de la coneguda com a ‘fracció resta’, al, quasi, multiplicar-se la separació de residus. En total, en aquesta última categoria s’han recollit 24.404 quilos, enfront dels 40.096 de maig de l’any 2020.

Bones dades que són celebrades des de l’Alcaldia de Sumacàrcer per David Pons: “La valoració d’aquest període és molt positiva. Els nostres veïns han adequat molt ràpid i quasi a la perfecció els seus costums quotidians i això ens ha permés recollir aquestes dades que són una grandíssima notícia per al futur de Sumacàrcer. Si bé encara hi ha marge de millora, continuarem treballant per a seguir en aquesta línia”.