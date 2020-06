Sumacàrcer registrarà l’ADN dels gossos per combatre l’incivisme

Print This Post

Sumacàrcer també perseguirà als propietaris de mascotes que no siguen respectuosos amb l’espai públic. El consistori aprovarà el una nova ordenança que regule de manera més exhaustiva la protecció dels animals de companyia. Aquesta iniciativa consisteix a crear un sistema d’ADN caní i un registre censal municipal perquè tots els gossos del municipi puguen ser identificats mitjançant microxip homologat i per patró d’ADN.

Aquesta nova eina es crea amb la finalitat de protegir els animals, ja que permetrà que puguen ser trobats en el cas que es perden. A més, també és una acció que ajuda a mantenir més nets els carrers de Sumacàrcer, ja que amb la implantació d’aquest nou sistema és possible identificar els propietaris dels animals que han incomplert amb l’obligació de recollida d’excrements. L’ADN caní permet una major convivència i protecció entre els gossos i la ciutadania i a més fa possible l’establiment de normes de protecció de companyia a l’entorn humà. “També serveix per relacionar el tenir una mascota amb la higiene, la salut pública i la seguretat de les persones dels béns.

També permet establir controls per lluitar contra l’abandó animal. A partir del moment en què siga aprovada en el ple aquesta nova mesura, tots els gossos hauran de registrar-se al consistori amb una prova d’ADN”, addueix l’alcalde de Sumacàrcer, David Pons, qui agrega que el mecanisme ajuda a millorar la vida de les mascotes. El registre i el test tindran un cost de 34 euros. No obstant això, des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, l’Ajuntament de Sumacàrcer posarà en marxa la campanya gratuïta de realització del registre i l’analítica.