Sumacàrcer reparteix una mona de Pasqua als més xicotets del municipi

Connect on Linked in

Els xiquets i les xiquetes són una part de la població que està patint la situació de l’estat d’alarma i que més pateix el fet de no poder fer vida normal. L’emergència sanitària i la crisi que viu el país ha provocat que no puguen celebrar la Pasqua com altres anys. No obstant això, encara que no es puga eixir de casa a menjar la mona i a celebrar la festivitat amb família i amics, l’ajuntament no vol que caiga en l’oblit aquesta tradició i amb eixe objectiu, ha repartit una mona de Pasqua als més xicotets de la localitat.

D’aquesta forma, tots han pogut disfrutar del seu cocodril de Pasqua com cada abril per a commemorar esta festa de la millor manera possible malgrat el confinament. Les mones han arribat a les cases acompanyades de diplomes de reconeixement agraint als xiquets i les xiquetes la seua valentia, la seua solidaritat i la seua responsabilitat. Estos dolços han sigut elaborats i comprats en forns de Sumacàrcer, fomentant així des del consistori el suport al comerç local. No és l’única iniciativa impulsada per l’ajuntament que dirigeix David Pons, doncs als comerciants de la població també se’ls ha entregat un kit de material de protecció que inclou guants, gel i màscares perquè complisquen amb les mesures de seguretat per a frenar la propagació del coronavirus.