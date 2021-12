Sumacàrcer reprèn la instal·lació de comptadors intel·ligents d’aigua potable

Connect on Linked in

En un projecte clau per a l’evolució del poble que ja va començar l’any passat per aquestes mateixes dates, l’Ajuntament de Sumacàrcer ha iniciat la Fase 2 de substitució de comptadors d’aigua potable del municipi per comptadors intel·ligents. Això, a més d’armar de tecnologia les cases, permetrà estalviar en els costos dels processos de lectura i facturació. A més, es guanya en transparència a l’hora de llegir i registrar el consum mensual. Les administracions també obtindran més control respecte a les avaries que patisca la infraestructura municipal i un major domini a l’hora de resoldre-les. Aquest procés de renovació és totalment gratuït per als veïns i veïnes de la localitat, gràcies al suport econòmic de la Diputació de València, dins el programa ‘Reacciona Pel Clima’, que ja va ajudar al Consistori Municipal en actuacions similars l’any passat als carrers Esgoletja, Jaume Calafat i Rei En Jaume. Aquesta vegada, la llista de localitzacions municipals que es veuen afavorides per aquest procés són la Plaça de l’Era i els carrers Santíssim Crist, Pintor Ribera i Sant Miquel.