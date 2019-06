Suma’t a la llengua de signes!14 de Juny, Dia Nacional de les LLengües de Signes

Print This Post

Al mes de setembre de 2019, el Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs impartirà un nou taller per apropar la Llengua de Signes als i les alumnes que ho desitgen

Hui 14 de juny celebrem el Dia Nacional de les Lengues de Signes. Coincidint amb la commemoració d’aquesta jornada, alCentre Públic de Formació de Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs l’alumnat ha acomiadat el taller d’introducció a la LSE. Es tracta d’una iniciativa que ha permés a l’alumnat conèixer de primera mà el vocabulari i la gramàtica d’aquesta llengua única i reconeguda oficialment.

La iniciativa, que ha tingut una molt bona acceptació, tornarà a repetir-se al mes de setembre, moment al que s’obrirà el procés de matriculació del Centre.

Segons les paraules de la professora encarregada de les sessions, Candela Villaescusa, “aquesta primera presa de contacte ha tingut com a objectiu, a més de sensibilitzar, obrir el món de les persones sordes a les oients”. Apunta amés que “d’aquesta manera l’alumnat ha pogut aprendre a establir contactes socials elementals amb persones sordes i prendre consciència de les característiques culturals pròpies de la comunitat de persones sordes signants”.

Candela Villaescusa és un clar exemple d’èxil. La seua manca auditiva no ha suposat barrera per a aconseguir tots els seus objectius entre els que destaca, la seua formació en l’especialitat d’àmbit científic-tecnològic per a escoles d’adults i les seues dues llicenciatures en Biologia i Farmàcia.

La Llengua de Signes està cada vegada més present. Recentment, al Castell d’Alaquàs s’estrenaven 18 panells explicatius que conten la història del monument en diverses llengües, entre elles la llengua de signes.

La Llengua de Signes està present també en els actes institucionals que organitza l’Ajuntament d’Alaquàs: el Pregó de les Festes Majors, Pregó de Nadal, Crida Fallera, Cavalcada i Centenari del Castell, entre altres. El Ple de Constitució de la nova Corporació Municipal que se celebrarà demà dissabte a les 19.00 hores, al Castell d’Alaquàs, també comptarà amb la interpretació en llengua de signes.