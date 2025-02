Reunió entre la vicepresidenta i Càritas per a coordinar ajudes a les víctimes de la DANA

El Consell impulsa mesures per a garantir l’ajuda immediata a les persones afectades

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, s’ha reunit recentment amb el president nacional de Càritas, Manuel Bretón, per a coordinar les actuacions d’ajuda i atenció a les persones afectades per la DANA que va colpejar el territori el passat 29 d’octubre.

Durant la trobada, s’ha abordat el treball que està duent a terme Càritas en les zones afectades per les inundacions, centrant-se en cobrir les necessitats bàsiques de les persones, com l’alimentació, la higiene, i la mobilitat. A més, s’han realitzat actuacions per a la recuperació de negocis, la millora de les condicions d’habitatge, i per a garantir la salut mental i l’atenció psicològica i emocional de les persones afectades.

L’entitat, que també ha vist danyats almenys 15 dels seus centres com a conseqüència de la riuada, ha pogut reprendre la seua activitat gràcies a l’esforç de tots els seus professionals i voluntaris, amb l’objectiu de seguir ajudant les persones més vulnerables.

Des de l’inici de la DANA, el Consell ha estat treballant intensament per a cobrir les necessitats més urgents de les persones afectades. Una de les primeres accions va ser la renovació automàtica de la renda valenciana d’inclusió per a aquelles persones que ja estaven en els municipis inundats i que ja eren beneficiàries d’aquesta ajuda, evitant que hagueren de fer cap sol·licitud de renovació. Aquesta mesura ha permès que 1.670 persones continuaren rebent l’ajuda.

A més, la Generalitat Valenciana ha coordinat l’acció del voluntariat, que es va bolcar en les zones afectades, mobilitzant al voltant de 23.000 persones per a cobrir diverses tasques d’assistència i recuperació.

El Consell també ha facilitat allotjament temporal a les persones que ho necessitaven i ha invertit més de 2 milions d’euros per a cercar vivendes adequades dins del parc públic disponible i en condicions d’habitabilitat per a les persones afectades per les inundacions.

Amb aquestes actuacions, tant el Consell com Càritas continuen demostrant el seu compromís per a ajudar les persones més afectades per aquesta tragèdia, i treballant conjuntament per a recuperar la normalitat en les zones afectades.