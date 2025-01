La consellera subratlla el suport de la Generalitat a les associacions que combaten la violència de gènere.

Apramp porta més de 40 anys ajudant dones i xiquetes víctimes de tracta i explotació sexual a la Comunitat Valenciana.

La consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha destacat la “important tasca” que realitzen entitats com l’Associació per a la Prevenció, Reinserció i Atenció a la Dona Prostituïda (Apramp) i ha expressat “tot el suport de la Generalitat a les organitzacions que centren la seua tasca en erradicar aquest tipus de violència contra la dona”.

La consellera d’Igualtat s’ha reunit amb la presidenta d’Apramp, Rocío Nieto, i amb la directora de l’entitat, Rocío Mora, per conèixer de primera mà els projectes i programes impulsats actualment per aquesta associació sense ànim de lucre, que treballa des de 1984 en el suport amb perspectiva de gènere a les dones i xiquetes que pateixen explotació sexual.

Susana Camarero ha subratllat que Apramp “realitza una contribució fonamental per aconseguir que puguem viure en una societat més lliure i igualitària”. “Les institucions hem de oferir la nostra col·laboració a aquest tipus d’associacions, que arriben moltes vegades a llocs on no arriba l’Administració i presten suport i recursos a les dones que pateixen trata i explotació sexual per tal que puguen eixir de les situacions d’abús en què viuen”, ha assenyalat.

La vicepresidenta primera ha recordat en aquest punt que la Generalitat va reconéixer precisament la trajectòria d’Apramp en 2023, coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona. També s’ha referit al treball de llarg recorregut que porta realitzant Apramp a la Comunitat Valenciana, on desplega una unitat mòbil des de fa més de dues dècades i ha participat com a entitat experta en diferents grups de treball al llarg dels anys.