Afecta a col·lectius essencials de MUFACE

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) va adoptar ahir la decisió de suspendre l’administració de la vacuna contra el coronavirus desenvolupada per AstraZeneca durant dues setmanes

a comptar des de hui, dimarts 16 de març.

La mesura afecta a col·lectius essencials de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), com a docents de Primària i

Secundària, Policia i funcionaris de Presons.

MUFACE recorda que en la campanya integral de vacunació que s’està

duent a terme a Espanya, la funció de la Mutualitat es limita a col·laborar amb les autoritats de salut pública, proporcionant les dades del col·lectiu.

La planificació i cites per a vacunació es realitzen per cada comunitat autònoma d’acord amb l’Estratègia de vacunació general.

Les comunitats autònomes, en funció de la suspensió temporal de la vacuna AstraZeneca, són les que determinaran la planificació que millor s’adeqüe per a atendre l’administració de la mateixa quan siga possible.

La decisió adoptada pel CISNS, mesura similar a l’adoptada per altres països de la UE, es pot consultar en la informació disponible del Ministeri de Sanitat.