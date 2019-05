SYMPHONY, el nou escenari de Medusa 2019 que enlluernarà als amants del Remember

Connect on Linked in

L’espai, enginyat per un artista faller, estarà presidit per un decorat que simularà una catedral

L’ambient rendirà tribut a la música dels 90s i 2000 amb els djs més representatius de l’època

Una de les novetats de la sisena edició de Medusa Festival és que comptarà amb un total de cinc escenaris. Enguany, Symphony serà un tribut, en forma de decorat, a la música ‘remember’ que va despertar tant èxit fa ja vint anys.

Symphony s’estendrà per una trentena de metres i s’allargarà fins a aconseguir els setze d’alt. El desplegament tècnic serà considerable ja que albergarà un centenar de caps mòbils així com una desena de pantalles led, a més d’efectes pirotècnics i lasers. Una realitat que inundarà de llum i color el lloc.

L’escenografia d’aquest cinqué espai recrearà una catedral de grans dimensions per les quals es donarà pas a artistes de la talla dels grups belgues Lasgo i Ian Van Dhal, els qui cantaran en directe els seus èxits “Something” o “Castles in the sky” per als seus fidels seguidors. Al costat d’ells, l’italià Ken Lazlo interpretarà temes com “Whatever Love” o “When I Fall in love”.

A més el públic podrà gaudir d’altres actuacions en solitari com les dels reconeguts dj’s Miguel Serna, Dj Marta, Dj Neil, entre altres. Celebritats que van donar vida a la música ‘danse’ des de finals de la dècada dels noranta fins a principis del dos mil.

Les principals marques del remember desfilaran durant tot el cap de setmana. El divendres serà el torn de Remember Mania, Rockola es farà esperar fins al dissabte i, finalment, l’espai es tancarà amb l’ambient de la mítica Puzle. En conjunt, aquesta constitueix una particular forma des del festival de retre homenatge al so ‘remember’.

L’Ajuntament de Quart de Poblet acaba de rebre de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) l’espai d’hort ecològic creat al Parc Fluvial del Túria, en terme del municipi. Després d’anys d’espera, per fi, s’ha pogut posar en marxa el sistema de reg, que proveirà d’aigua del riu als horts, permetent d’aquesta manera la cessió al consistori d’aquests terrenys per a “el seu ús, explotació, manteniment i explotació com a horts d’oci i aprenentatge per a la ciutadania”, segons consta en l’acta de lliurament, signada per l’alcaldessa, Carmen Martínez.

Quart de Poblet és capçalera del Parc Fluvial del Túria i alberga dues infraestructures característiques d’aquest espai natural: el Centre d’Interpretació de la Naturalesa (CIN) i els horts ecològics. A pesar que les obres van finalitzar definitivament en 2011, fins l’any passat no es va poder formalitzar la cessió del CIN i ara la de les parcel·les cultivables, com reclamava l’Ajuntament. Problemes amb el proveïment elèctric i, posteriorment, la necessitat de reparar la infraestructura de reg i les instal·lacions dels horts ho havien impedit.

L’Hort Municipal Ecològic està situat en una finca de 1,63 hectàrees, i es va crear amb la finalitat de “promoure l’educació ambiental, fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible, així com conéixer amb un contacte directe les diferents espècies d’horta tradicionals i autòctones, com cultivar-les i la seua interacció amb els mitjans de producció, terra, aigua, llavors i conreu”, segons consta en el projecte del Parc.

En realitat, es van dissenyar dues àrees diferenciades. L’anomenat hort ecològic de coneixement ocupa la zona principal d’accés a la finca, en un recinte barrat de forma quadrada que, en el centre, té un espai amb forma de rellotge solar. Al voltant d’aquest rellotge, es distribueixen en cercle dotze horts de 100 metres quadrats amb corredors entre cadascun d’ells de dos metres d’ample. L’altra àrea la configuren horts d’uns 50 metres quadrats.

El projecte estableix que en aquestes parcel·les s’introduirà el cultiu d’hortalisses i verdures de forma tradicional, és a dir, deixant que els productes maduren en el camp i no en magatzems com en l’agricultura intensiva.

Durant aquest temps, l’Ajuntament a més de mantindre reunions constants amb la CHJ per a buscar una solució que desbloquejara la posada en marxa dels horts, ha anat avançant en l’elaboració d’un reglament per a regular els usos d’aquests terrenys. Existeix un esborrany i s’està estudiant obrir-lo a la participació ciutadana.

L’objectiu és que els horts tinguen una funció formativa, orientada a escolars i a la població en general, i també que puguen ser cultivats per ciutadans i ciutadanes interessats a fer-ho, segons les condicions que s’establisquen en el citat reglament. L’Ajuntament ja porta temps realitzant actuacions per a potenciar l’agricultura ecològica i tradicional, amb iniciatives com el conveni subscrit amb l’Associació per a l’Agricultura Ecològica L’Animeta, que gestiona uns horts també en el riu. Comptarà en aquesta tasca també amb les aportacions que es realitzen des del Centre d’Interpretació de la Naturalesa, gestionat per la Fundació Limne, i amb altres col·laboracions que puguen sorgir.