T’agradaria tindre la possibilitat d’escollir quina vacuna posar-te?

Seria bo tindre la possibilitat d’escollir una vacuna?

La vacuna davant la Covid19., es la gran incògnita des que va començar l’any 2021, quan em vacunaré, és obligatori, quina vacuna em toca i per què?

Són qüestions que cada dia la població es pregunta, sobretot degut als continus canvis d’estratègia proposada pel govern

Col·lectius com ara personal essencial de supermercats i neteja demanen la seua vacunació per tractar-se de treballs de primera línia

Però i si no vull posar-me la vacuna que em toca per edat, que és el criteri que actualment segueix sanitat per tal d’inocular les dosis

En l’actualitat els centres de vacunació disposen de gran estoc de vacunes de la farmacèutica Astrazeneca, sobretot per dues raons, l’espera per a la inoculació de la segona dosi en aquelles persones que ja han rebut una primera, i el rebuig de ciutadans que a causa dels problemes de salut derivats d’esta vacuna decideixen no vacunar-se

Per què han de quedar-se acumulades estes vacunes amb el risc que es perden?

Alguns països de la unió europea com ara Alemanya o França es plantegen la vacunació voluntària per a estos casos d’excedent de vacunes, però i si jo vull vacunar-me amb una altra vacuna que no siga la que em pertoque per edat? Seria lícit elegir vacuna encara que s’haja d’esperar més temps per rebre-la?

En l’actualitat algunes vacunes per a xiquets estan fora del calendari de vacunació i tenen un cost per als usuaris, podria passar el mateix amb la vacuna de la Covid19?

Es un debat que podria posar-se amb el pas del temps damunt la taula