Talent, innovació i col·laboració al Hackathon Picassent per fer front al Covid19

L’Ajuntament de Picassent organitza el primer Hackathon virtual per fer front al Covid19 els pròxims dies 25 i 26 d’abril, amb l’objectiu d’impulsar la generació d’idees i projectes, mitjançant la participació ciutadana, que ajuden a fer front a la situació que estem vivint a causa de la pandèmia global sanitària .



Els Hackathons consisteixen en generar propostes reals i tangibles a un repte en un temps definit i treballant en equip. Habitualment, són jornades presencials però donades les circumstàncies actuals, esta primera edició a Picassent es desenvoluparà en format virtual mitjançant plataformes a través de vídeo conferència i aplicacions de gestió d’arxius col·laboratius. Les jornades de treball estaran mentoritzades per Jose Angel Traver, Raquel González, Alba Veryser, Jorge González i José Ibáñez, un grup de professionals multidisciplinar que ajudarà als diferents equips de treball a trobar la millor idea i desenvolupar-la per presentar-la davant d’un jurat que decidirà quina és la millor proposta. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Picassent podrà portar a terme la creació dels projectes presentats si els considera d’interès general i les circumstàncies ho permeten i reconeixement en tot moment als autors i les autores dels mateixos.



Tal i com ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, “Davant la situació crítica que estem vivint pel Covid19, busquem sumar talents per a generar propostes que reforcen i milloren el sistema immunitari social del municipi”. Per la seua part, el regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Morató, afegeix que, “En definitiva, es tracta de promoure un espai de treball i cooperació perquè totes les persones busquen la seua inquietud i manifesten el seu interés per proposar projectes que ajuden a millorar esta situació”.



Sergio Carbó, coordinador i participant voluntari es mostra molt satisfet del treball previ realitzat ja que segons afirma, “Esta és una iniciativa per promoure la cooperació, la innovació i la creativitat per trobar solucions”.



Com a requisits per poder participar cal tindre 18 anys o més en el moment d’inscripció, comptar amb un equip telemàtic i connexió a Internet òptima i conéixer com mantindre reunions via on line i treballar amb arxius col·laboratius. El termini d’inscripció finalitza el pròxim dilluns, 20 d’abril.



Tota la informació pot consultar-se en: www.picassent.es/hackathon2020