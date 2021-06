Print This Post

La Regidoria d’Igualtat de Montserrat ha organitzat un TALLER DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE que tindrà lloc el pròxim dilluns 28 de juny a les 17.30 h a la Casa de la Cultura de Montserrat.

L’activitat tindrà una duració de dos hores, en les quals es duran a terme diverses dinàmiques de grup per estimular la participació activa de les persones assistents i que l’experiència siga interessant i motivadora.

Alguns dels objectius del taller són la identificació de les diferències entre gènere i sexe, ser capaços de reconéixer com la societat en què vivim marca la nostra forma de ser com homes i dones, reflexionar i qüestionar la desigualtat de gènere o trobar fórmules i compromisos personals per al canvi en el dia a dia.

El taller va destinant a persones majors de 18 anys. Podeu inscriure-vos telefonant al 961020536 o enviant un correu electrònic a serveis.socials@montserrat.es. Recordeu que les places són limitades i que caldrà respectar les mesures anticovid.