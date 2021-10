Taller participatiu per a avançar en la creació de la Comunitat Local d’Energia de Paiporta

Print This Post

La ciutadania definirà aquest dijous a l’Auditori la solució que millor s’adapte a les seues necessitats. Les primeres plaques solars s’instal·laran al CEIP Ausiàs March i poden abastir a vivendes i comerços en radi de 500 metres, però el taller està obert a totes les persones interessades

L’Auditori municipal de Paiporta acull aquest dijous a les 19.00 hores el taller participatiu per a definir la forma en què es constituirà la Comunitat Local d’Energia de Paiporta. Aquestes comunitats són grups d’usuaris d’energia elèctrica que s’uneixen per a promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en espais públics per a millorar l’eficiència, estalviar en la factura i reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle.



La Comunitat Local d’Energia de Paiporta es troba en un moment inicial i, després de presentar-se i realitzar una formació bàsica sobre energia solar fotovoltaica, ha arribat el moment de definir la forma en què es constituirà aquesta unió.

Per a arribar a aquesta conclusió, el taller d’aquest dijous es planteja com a una jornada de participació ciutadana per a escoltar les necessitats de les persones beneficiàries potencials i definir la solució que millor s’hi ajuste.



La iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Paiporta, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i l’assessorament de Sapiens Energia i ImpactE. Les primeres plaques solars fotovoltaiques s’instal·laran a la teulada del CEIP Ausiàs March i, per llei, podran abastir fins a 90 vivendes i comerços en un radi de 500 metres.



Tot i això, la convocatòria d’aquest dijous i de totes les següents estan obertes a totes les persones interessades, ja que la intenció de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat és estendre el model de comunitats locals d’energia a altres punts de Paiporta.

Per a inscriure’s en el taller, s’ha d’omplir el formulari disponible al web paiporta.es/comunitatenergetica. Pot assistir-hi tota la ciutadania i no és necessari haver participat en les formacions anteriors. Els taller continuaran en les pròximes setmanes, amb noves sessions els dies 21 i 27 d’octubre, i 18 de novembr