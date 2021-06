Taller sobre Instagram i Tik Tok en l’espai La Granja del IVC

Connect on Linked in

El taller tracta sobre l’aplicació d’aquestes xarxes en la dansa i les arts vives

Impartit per Candela Capitán i Joan Morey se celebra els dies 17 i 18 de juny

Els dies 17 i 18 de juny l’Espai La Granja ha programat un taller, gratuït per a professionals, sobre l’aplicació d’Instagram i Tik Tok en el sector de la dansa i les arts vives, impartit per Candela Capitán i Joan Morey.

Es tracta d’un taller intensiu de sis hores en el qual s’analitzarà l’objectiu de plataformes digitals com Instagram i Tik Tok, programades per a crear continguts a l’instant, com funcionen i com utilitzar-les segons els nostres propòsits.

Candela Capitán i Joan Morey presentaran i debatran sobre quins perfils i estratègies estan operant dins d’aquestes plataformes per a divulgar continguts d’autor, promocionar el treball de creadors i promoure les arts escèniques en general, ja siga pels mateixos artistes o per professionals i empreses del sector.

També es tractaran les polítiques de privacitat i condicions d’ús de cada plataforma, així com el seu funcionament intern i com adaptar els nostres propòsits a les característiques de cada plataforma. D’aqueixa manera es poden crear estratègies de comunicació específiques i planificar la creació de continguts.

Per a això es consultaran i analitzaran alguns perfils de comptes d’artistes i institucions que promouen les arts escèniques per a entendre les estratègies que utilitzen, des de les més usuals fins a les més peculiars.

Candela Capitán explicarà el seu “feed” en Instagram i Tik Tok per a donar promocionar la seua pràctica artística i la forma en què aquesta s’adapta a aquesta mena de plataformes, i Joan Morey donarà la seua visió d’aquesta mena de plataformes com a eines de comunicació en els projectes de creació.

Candela Capitán desenvolupa la seua carrera professional en l’àmbit de la dansa contemporània i la performance. El seu treball explora nous llenguatges i discursos del cos utilitzant diverses plataformes coreogràfiques com a instal·lacions i accions en viu o vídeo mitjançant les quals investiga temes com la llibertat o l’opressió, l’ambigüitat de l’erotisme, les noves tecnologies, el buit generacional o les relacions transfrontereres.

Joan Morey desenvolupa el seu treball artístic en diversos mitjans i suports, des d’accions realitzades en directe i el seu registre audiovisual a peces de so, vídeo, instal·lació o obra gràfica, encara que principalment explora el llenguatge de la performance. És docent i assessor principalment en el sector audiovisual i de màrqueting artístic.