Tallers i activitats en la XXXI Setmana Cultural de l’EPA de Picassent

Diverses propostes educatives, lúdiques i culturals tenen lloc esta setmana a les instal·lacions del Centre que, amb les portes obertes, rep a totes aquelles persones que vulguen fer d’esta escola el seu centre de formació i aprenentatge.



Tota una setmana per davant té encara el Centre de Formació de Persones Adultes per portar a terme la celebració de la seua 31 edició d’esta cita cultural que com cada any obri les portes del centre a totes aquelles persones, alumnat i públic en general, que vulguen conéixer les seues propostes formatives.



Ahir per la vesprada, va tindre lloc la inauguració al propi centre amb una exposició dels treballs de pintura i patchwork i on varen estar presents l’alcaldessa en funcions, Conxa Garcia, i la regidora de l’àrea de Formació i Ocupació en funcions, Lola Albert, juntament amb el director del Centre, Vicent Gimeno.



Des de hui i fins divendres, els tallers oberts, una nit de paelles al Centre, el cinema, el teatre i un sopar posaran el punt i final al curs present, un curs que ha tingut vora mil persones matriculades en totes les seues propostes educatives i d’oci.