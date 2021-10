“Taronja sencera” es presenta a professionals i col·lectius juvenils

Connect on Linked in

L’alcalde destaca que València es la primera ciutat espanyola a oferir este servici per previndre i atendre la violència de gènere entre adolescents

València és la primera ciutat espanyola a oferir un servici per previndre i atendre la violència de gènere entre adolescents, anomenat “Taronja sencera”. Ho ha assegurat l’alcalde, Joan Ribó, durant la presentació d’este recurs municipal a professionals dels àmbits socials, educatius, culturals i associatius que treballen amb la població jove. El primer edil, acompanyat de la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i d’altres membres de l’equip de govern, ha manifestat que “cada volta la violència de gènere i masclista es produïx entre les edats més primerenques, per això cobra més importància encara el fet que València se situe com una ciutat capdavantera” en la lluita contra esta xacra.

“Taronja sencera” està formada per un equip de professionals que informen, acompanyen i ajuden les xiques i xics d’entre 14 i 17 anys i els seus familiars per evitar i erradicar comportaments de control, gelosia i violència psicològica en les primeres relacions de parella. Es pot contactar amb ells per telèfon o whatsapp (658 452 673), al seu web i xarxes socials i també presencialment al centre de joventut del carrer de Campoamor, 91. El nou servici s’ha donat a conèixer hui a col·lectius i professionals de la ciutat que treballen amb gent jove durant una jornada a la sala d’actes de les instal·lacions del carrer de Campoamor. Per a l’alcalde, este recurs “és un pas ferm i significatiu en la tasca de prevenció i atenció a la violència de gènere entre adolescents i joves”. “Des del govern municipal tenim esta lluita com una prioritat política de primer ordre. El nostre objectiu com a govern municipal és poder arribar a la igualtat plena i real en la ciutat i atendre tots els casos de violència masclista”, ha afegit.

El nom de “Taronja sencera” respon a l’objectiu de “trencar els mites de l’amor romàntic que perpetuen els rols i els estereotips de gènere, començant perquè som taronges senceres, i no necessitem d’un altre per ser completats com a persones”, tal com ha exposat l’alcalde. Ribó ha recordat que este servici se suma a altres iniciatives implementades des de l’Ajuntament, com ara el programa d’atenció integral a dones víctimes de violència de gènere i a les seues filles, fills i familiars, el pressupost del qual s’ha duplicat; REPARA, el servici d’atenció a homes per promoure relacions igualitàries, en funcionament des de fa dos anys; l’obertura de l’Espai d’Igualtat del Marítim, al barri del Cabanyal, la pròxima nova seu de l’Espai Dones i Igualtat al barri del Carme, i d’una nova unitat d’Igualtat a Torrefiel-Orriols, o els punts violeta en les festivitats que se celebren a la ciutat .

Per la seua part, la regidora Lucía Beamud, ha explicat que els casos de violència de gènere entre els joves s’han d’afrontar d’una manera específica, ja que estos tenen experiències i una forma de relacionar-se i interactuar diferent. Així, “trobem que la violència s’exercix freqüentment a través de les xarxes socials i dona lloc al ciberassetjament, grooming, sexting, etc.”. L’edil ha detallat que “Taronja sencera” compta amb dos psicòlogues especialitzades, una d’elles agent d’igualtat, un altre psicòleg especialitzat, una dissenyadora i un informàtic. Entre les seues funcions hi ha l’atenció psicològica individual i grupal, actuacions de prevenció, i la formació específica a associacions juvenils i professionals que treballen amb joves perquè sàpien detectar els primers indicis i poder intervindre de forma efectiva.

Les regidores de Joventut, Maite Ibáñez, i Gestió de Recursos, Luisa Notario, que han assistit a la jornada, han valorat “molt positivament” la posada en marxa del servici “Taronja sencera”.