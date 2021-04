Teatre arran de terra: Alzira acull la I Mostra d’Arts Escèniques per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys

Connect on Linked in

Rosana Mira, la popular pallassa Pupetes, coordina el festival que oferix espectacles de clown, teatre d’ombres, contacontes i música del 14 al 18 d’abril

Alzira acollirà entre el 14 i el 18 d’abril la I Mostra d’Arts Escèniques per a la Primera Infància. Com no podia ser d’una altra manera, la pallassa Pupetes, l’actriu alzirenya Rosana Mira, amb una llarga trajectòria de creació i diversió per als més menuts, coordina aquest festival de teatre i altres arts, que estava previst que se celebrara l’any passat però que s’hagué d’ajornar a causa de la pandèmia de Covid-19.

La mostra, d’àmbit comarcal, és la primera pensada i dirigida al públic més menut: xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. Segons destaca Rosana Mira, “és necessari un espai per a aquestes edats tan oblidades de vegades”, de fet, indica l’actriu, “quan anem a les escoletes algunes educadores i directores d’aquests centres per a la primera infància ens han comunicat que falten activitats enfocades a aquestes edats, i realitzades per gent professional, que entenguen les necessitats d’aquests xiquets i xiquetes”.

Amb aquesta mirada arran de terra, sensible als requisits dels xiquets i xiquetes de bolquers, Mira ha configurat el cartell de la Mostra, on té un paper protagonista la figura del clown o pallasso, un personatge que representa i s’identifica amb el caràcter dels més menuts: “El clown transmet amb els ulls tot el que li passa per dins, sense apenes paraules. Així és també en aquesta etapa, en la què encara el llenguatge parlat és incipient, quan els xiquets i les xiquetes reafirmen les sues emocions, estan coneixent-se a si mateix i la relació amb el seu entorn, per això són importants espectacles i activitats artístiques que s’apropen a ells i elles des del seu llenguatge més pur i universal: l’emocional”, explica. A més a més, Mira ressalta la importància de què les criatures participen d’activitats de teatre i artístiques: “perquè visualitzant des de fora altres realitats del món amb un llenguatge plàstic, visual i emocional, van construint les seues capacitats cognitives i d’expressió emocional, per a desenvolupar-se com a persones íntegres amb empatia, respecte i entenent el món des d’altres interpretacions”.

El teatre i la música, o els contacontes i altres arts “els hi aporten diversió, i afavorixen el seu creixement emocional i cognitiu, mentre van educant-se en les arts i aprenen a saber estar en un teatre compartint l’experiència amb els altres xiquets i adults del públic i amb els i les artistes”, indica. Tots aquests ingredients es combinen en el programa d’aquesta primera mostra, que acull espectacles teatrals, contacontes i música. S’incorpora dins d’aquesta mostra la iniciativa “A gates al teatre”, per facilitar l’acostament del teatre als escolars, que obrirà el festival el dimecres 14 d’abril amb l’obra “La ‘pez’ Paz”, que es representarà al llarg d’eixa setmana pels centres educatius d’Alzira, a càrrec de Rosana Mira. El dijous 15 d’abril, la Biblioteca Municipal d’Alzira acollirà dos passes de la presentació Contes per a la Primera Infància, també de Rosana Mira, qui representarà per als més menuts “La flor Flora”, a les 17,30 i a les 18,30 hores. El dia següent, divendres 16 d’abril, El Gran Jordiet oferirà a la Casa de la Cultura “Escolta’m amb els ulls”, un

espectacle on combina les seues fantasioses i fantàstiques narracions amb “escenaris de color” i “les més boniques melodies i nostàlgiques cançons”. El preu de l’entrada són 3 euros. El dissabte, les famílies tenen dos cites: de matí, a les 11,30h, el Taller d’expressió emocional en família a través de jocs teatrals, que a poques hores de publicitar-se ja tenia l’aforament complet. De vesprada, la companyia Lasal de Granada presentarà a Alzira “Lalú”, on dos actors juguen amb els efectes de llum i ombra que creen els diferents elements de l’escenografia i els mateixos protagonistes de l’obra. Aquest espectacle, recomanat per a xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys, és una obra sense text amb una durada de 30 minuts. El preu de l’entrada és de 3 euros i tindrà lloc a l’auditori de la Casa de la Cultura.

Aquest mateix escenari acollirà el diumenge 18 d’abril la cloenda de la I Mostra d’Arts Escèniques per a la Primera Infància, amb la representació de l’espectacle “Paz i Fico”, de Mira Rosana Projectes Teatrals, que fou estrenat el passat 20 de març i que va exhaurir les localitats disponibles en apenes uns dies. A aquesta obra colorista i optimista, les pallasses Pupetes i Coral donen vida a nombrosos titelles que participen en aquesta història sobre la contaminació de la mar i la importància del respecte del medi ambient, especialment pensada per a xiquetes i xiquets d’1 a 6 anys. Posaran el punt i final del primer certamen d’aquesta mostra, una instal·lació d’ambientació marina, realitzada gràcies a la col·laboració de l’alumnat de l’IES Eduardo Primo Marqués de Carlet, i un miniconcert a càrrec de Pan-ku, duo de percussió (Xavi Sanchis i Carles Bella) que tindran lloc al Pati Porticat.

La proposta de fer una Mostra d’Arts Escèniques per a la Primera Infància sorgix fa uns quants anys, explica Rosana Mira, “quan m’especialitze més exclusivament en primera infància, d’1 a 3 anys, i públic infantil, fins a 5 anys”. “A banda de fer contes i espectacles per a aquestes edats considere que és molt important fer un festival de la primera infància perquè a nivell de la Ribera i no sé si a nivell de València, com a tal no existix. Sí hi ha cicles i jornades, però com a proposta de Mostra, no”, comenta. Mira aplaudix la resposta de l’Ajuntament d’Alzira i de la Regidoria de Cultura, que van acollir la proposta des del primer moment i que han manifestat el seu compromís perquè aquesta important iniciativa tinga continuïtat en el temps.