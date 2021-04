Teatre, dansa i música en L’AUDITORI de Torrent

Print This Post

La programació del mes de maig ofereix una proposta variada quant a gèneres i estils

L’Auditori de Torrent inicia el mes de maig apostant fort per la diversitat de gèneres en la seua programació. Des de propostes teatrals, passant per la dansa contemporània i la música en diversos estils, fins a un espectacle de mentalisme.



La programació s’inicia aquest mateix dissabte, 1 de maig, amb una funció teatral que té a la dona com a protagonista. Dirigida per Magüi Mira, ADÉU, AMO MEU és una versió lliure d’Emilio Hernández de la comèdia “La traïció en l’amistat” de María de Zayas, una de les primeres autores en la literatura espanyola que va expressar la necessitat de revisar la concepció i el valor de la dona en la societat.



LA COARTADA, programada per al diumenge 2 de maig, també posa a l’espectador en la pell d’una dona al límit, divorciada i turmentada pel seu passat: un thriller psicològic protagonitzat per Maria Castro al costat dels actors Gorka Otxoa i Miguel Hermoso, dirigits per Bernabé Rico.

Del 4 al 9 de maig, l’Auditori acollirà el FESTIVAL DE MÚSICA I TRADICIÓ ARRELS, organitzat per l’Ajuntament de Torrent en col·laboració amb Capella de Ministrers. El festival s’inaugurarà amb la conferència “La festa mare”, a càrrec Antonio Ariño, i oferirà a més 6 concerts vinculats a la tradició i al patrimoni musical mediterrani.

El dissabte 8 de maig, Toni Bright, un dels millors mags de la ment i mentalistes d’Espanya, sorprendrà els aficionats a la màgia de la ment amb el seu espectacle TORNAR A CREURE.



La dansa contemporània arriba el 14 de maig de la mà de la companyia Otradanza i la seua proposta PELVIÀ, una obra pensada, coreografiada i interpretada per dones. No sobre la dona, sinó des de la dona: amb el cos, la seua construcció i el seu moviment com a premissa.

En LES GATES MAULES Cecilia Solaguren i Gabino Diego, interpreten a una dona i un home intenten trobar una eixida a la seua sequera sexual. Molt d’humor, i a vegades també dolor, per a una parella «a la recerca del sexe perdut». El dissabte 15 de maig.

Més tradició musical és la que ens porta el següent dissabte, 22 de maig, PEP GIMENO BOTIFARRA. Acompanyat a la guitarra per Miquel Pérez i per algun altre convidat sorpresa, interpretarà el seu repertori habitual, format per jotes, fandangos, cants de batre, masurques, havaneres, malaguenyes, granaínas i romanços; però, sobretot, en aquest concert traurà aquella caixa de cintes de cassette que va començar a gravar als 13 anys i recuperarà peces inèdites d’aqueixa gent gran que tant ens ha aportat.

La música clàssica arriba el dia 23 de maig a través de la formació HARMONIE ENSEMBLE, que, sota la direcció de Pascual Cabanes, ens oferirà un programa dedicat al compositor alemany Johannes Brahms.



I, per a tancar la programació del mes de maig, una gran figura dels escenaris: Carles Sans. Després de 40 anys amb Tricicle, ara es pren un descans i aprofita, PER FI NOMÉS!, per a parlar d’ocurrents i divertides anècdotes professionals i personals, viscudes durant aquest període

Entrades a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori els dijous de 17 a 20 h i els divendres d’11 a 13 h; també en taquilla des de 2 hores abans del començament de l’espectacle.