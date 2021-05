Teika i la Fundació signen un conveni de col·laboració per a impulsar el professionalisme en la Pilota Femenina

Connect on Linked in

L’activitat en la pilota femenina ha experimentat un creixement exponencial en els darrers anys així com el nivell de les seues practicants, moltes de les quals s’esforcen, entrenen i treballen amb dedicació plena a l’espera que el seu esport tinga una estructura professional. Amb l’experiència organitzativa de la Fundació per la Pilota Valenciana, però sobretot gràcies a la irrupció de l’empresa valenciana Teika en el patrocini de l’esport autòcton, el professionalisme de les dones pilotaris està ara molt més a prop.

Teika i la Fundació per la Pilota han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu principal donar suport a la pilota d’elit femenina i que es vagen assentant les bases per a configurar un calendari de competició semblant al de la pilota d’elit masculina.

Esta actuació quedarà enguany reflectida en un primer campionat, el Trofeu Mestres Teika femení, en el qual participaran les millores jugadores del moment, que durant el temps de la seua disputa tindran una cobertura laboral així com una remuneració econòmica.

No solament això, des de la Fundació s’organitzaran sessions de convivència i perfeccionament per a les jugadores de més nivell i s’intentarà recuperar a les xiques que van demostrar les seues aptituds per a jugar a pilota, però que van deixar de competir per no poder suportar despeses com les que impliquen, per exemple, els desplaçaments.

L’acord ha quedat plasmat en l’escenari més emblemàtic de l’esport dels valencians, el trinquet Pelayo, on el conveni ha estat signat pel director general de Teika, Nicolàs Barber, i el vicepresident de la Fundació, Joan Alepuz. ”Des de l’empresa tenim un somni, que és ajudar i aportar per a aconseguir la igualtat en l’esport. Recolzem moltes iniciatives i en la pilota tenim un deute i una falta perquè l’esport siga professional. Des de Teika, la intenció és aportar el nostre granet d’arena perquè es puga fer una Lliga professional de pilotaris xiques o tornejos de Mestres o la Copa femenina igual que es fa amb els xics. Tenim la il·lusió de posar la pilota femenina a l’altura de la masculina”, ha assenyalat Barber.

‘JUGUEN ELLES, GUANYEM TOTS’

El patrocini de Teika en l’esport de la pilota valenciana s’incorpora al realitzat des de la campanya ‘Juguen elles, guanyem tots’, creada en l’any 2017 per a donar visibilitat a les dones esportistes dels equips femenins del Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF i Valencia Basket Club. L’any 2019 el suport de Teika s’amplia a CB Claret Benimaclet, Club de Rugby Les Abelles, Rugby Túria, Hockey Valencia i Volei Valencia, a més que ofereix suport explícit també a les escoles i les pedreres d’estos clubs. “Les dones ja comencen a ser protagonistes en la pilota i com a empresa valenciana que és Teika, ens fa una il·lusió tremenda estar en un esport tan valencià. Amb la nostra campanya ‘Juguen elles, guanyem tots, volem obrir nous espais per a les dones i en esta iniciativa de suport a l’esport femení ens faltava la pilota”, apunta Puri Naya, Dircom de Teika.

UNA TESTIMONI DE LUXE

La signatura del conveni ha tingut una testimoni de luxe, Victoria Díez, que és la gran dominadora de la pilota femenina. “Estic molt contenta que la Federació i la Fundació s’hagen posat d’acord perquè les xiques comencem a tindre més oportunitats en un món més professional i que el patrocini arribe de la mà de Teika, que és un referent en el patrocini de l’esport femení”, ha comentat Victoria.