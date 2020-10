Tendetes el primer barri en 10 anys en obtenir vivendes públiques

Connect on Linked in

Les primeres vivendes de caràcter públic en 10 anys es construiran al barri de Tendetes



L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit amb el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, amb motiu de la presentació este projecte pilot amb el propòsit d’incrementar el parc de vivenda pública en la ciutat , amb l’aplicació de totes les possibles eines d’innovació per avançar en sostenibilitat, tant en termes socials, econòmics i mediambientals.

Tendetes serà el barri on s’edificarà la primera construcció de vivenda pública amb criteris innovadors i de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

Es tracta d’una prova pilot que ha sigut impulsada per la Generalitat per a aconseguir la transformació de l’entorn urbà construït. S’ emmarca en els objectius de l’acord municipal adoptat per a la recuperació i reconstrucció de la ciutat per pal·liar l’impacte de la pandèmia del coronavirus



El primer edil, que s’ha fet ressò d’algunes accions municipals desenvolupades al respecte, com ara el programa “Reviure”, que té com a objecte tornar a habitar les vivendes buides a la ciutat i facilitar-ne l’accés a un preu assequible, o l’impuls les comunitats energètiques als barris i pobles de la ciutat, ha celebrat que la Direcció General d’Innovació Ecològica en la Construcció, en col·laboració amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol, i l’Ajuntament treballen conjuntament “per oferir vivendes públiques de qualitat, i adaptades a la situació actual”



Per la seua banda, el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, ha explicat que feia més de 10 anys que no s’havia donat cap pas en la construcció de vivenda pública, i ha ressaltat que “hui comença una nova etapa amb una vivenda pública de referència