Tercera i última fase del Programa d’Ajuda Alimentària a les persones més desfavorides FEAD 2020

Creu Roja distribuirà més de 1,6 milions de quilos d’aliments a quasi 65.000 persones a la Comunitat Valenciana



Creu Roja manté el seu compromís amb les persones més vulnerables amb les quals ja treballava abans de la pandèmia per la COVID-19.

Aquest programa està cofinançat en un 85% pel Fons d’Ajuda Europea a les persones més desfavorides (FEAD) i en un 15% pel pressupost nacional.

Creu Roja compta a més amb altres iniciatives per a facilitar l’adquisició de productes alimentaris com les anomenades ‘targetes moneder’ (Andalusia, Madrid, Catalunya, Galícia…), en col·laboració amb diferents administracions territorials i entitats com La Caixa o Carrefour.

Creu Roja Espanyola distribuirà durant els pròxims dos mesos 15,5 milions de quilos d’aliments a 757.200 persones vulnerables del nostre país, dins de la tercera fase del Programa 2020 d’Ajuda Alimentària. Aquest Programa, cofinançat en un 85% pel Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i en un 15% pel pressupost nacional, inclou la distribució total de més de 88,4 milions de quilos d’aliments durant tres fases de repartiment que beneficiaran a 1,5 milions de persones en total.



A la Comunitat Valenciana, Creu Roja iniciarà en les pròximes setmanes la distribució de quasi 1.662.000 quilos/litres d’aliments entre Alacant (991.965), Castelló (194.341) i València (475.681), repartiment del qual es beneficiaran un total de quasi 65.000 persones i 20.568 famílies, de les quals 10.832 són de la província d’Alacant, 2.587 de Castelló i 7.239 de València.



La distribució d’aliments a través de la xarxa de 107 assemblees i punts de presència local de Creu Roja a la Comunitat Valenciana comptarà amb el suport de diversos centenars de persones voluntàries de la Institució humanitària, així com amb quasi 140 entitats externes a Creu Roja en les tres províncies.

La distribució dels aliments la duen a terme Creu Roja Espanyola i la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), un 50% cada organització. Des dels centres d’emmagatzematge de les dues organitzacions es distribuirà a més de 5.600 organitzacions associades de repartiment en total, que els faran arribar a les persones més desfavorides, de manera que aquestes puguen preparar fàcilment un menjar complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos bebés.



En aquesta tercera i última fase del Programa d’Ajuda Alimentària, Creu Roja Espanyola treballarà amb més de 2.400 entitats participants (el repartiment es realitza tant a entitats com a particulars en les seus de Creu Roja).



Els aliments són de caràcter bàsic, no peribles, de fàcil transport i emmagatzematge. La ‘cistella d’aliments’ d’enguany tindrà els següents productes: fesols cuits, pasta alimentosa macarró, macedònia de verdures en conserva, fruita en conserva, tonyina i sardines en conserves, conserva de porc (magre), batuts de xocolate, arròs blanc, llet UHT, tomaca fregida, galetes, potets infantils de fruita i de pollastre, i oli d’oliva.

Més informació sobre el Programa d’Ajuda Alimentària:

https://www.fega.es/es/ayuda-alimentaria

Diferents iniciatives per a assegurar l’accés a aliments i béns bàsics

Les conseqüències econòmiques, socials i laborals que ha implicat la crisi sanitària han portat al fet que Creu Roja desplegara un pla d’actuació, el Pla RESPON enfront del COVID-19, per a donar resposta a les necessitats emergents, ampliant i adaptant l’activitat ordinària de l’Organització per a fer arribar més reposades a més persones, de la manera més àgil i eficaç possible en aquestes circumstàncies.



Concretament, les ajudes per a alimentació, a més del programa FEAD, s’han materialitzat a través d’altres lliuraments de productes com a ‘cistelles d’alimentació i productes d’higiene’ que s’han fet arribar a famílies que quedaven fora d’altres ajudes i tenien sense cobrir aquestes necessitats. També a través de ‘targetes moneder’, amb les quals les famílies acudeixen a diferents establiments en els quals poden adquirir la seua compra en funció de les seues necessitats, i adquirir producte fresc, tan important per a una dieta sana i equilibrada.



Una part important d’aquestes intervencions han sigut possibles per la donació de moltes empreses que de manera solidària han contribuït a ajudar a pal·liar les necessitats alimentàries, i a la col·laboració i coordinació amb Institucions i Administracions amb les quals s’han establit convenis de col·laboració a aquest efecte.



Tot això s’ha pogut realitzar gràcies a la labor desenvolupada pel personal voluntari, que també de manera solidària i compromesa s’han involucrat en aquesta activitat.



Més informació sobre el Pla Creu Roja RESPON enfront de la COVID-19:

https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-responde-open-data

