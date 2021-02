Territori en concert’ comença les emissions dels concerts programats en el pla ‘Oh! La cultura’ de l’Institut Valencià de Cultura

Connect on Linked in

El dissabte 13 de febrer a les 0.15 hores À Punt emetrà el primer dels programes de ‘Territori en concert’, amb el concert de Cactus

‘Oh! La cultura’ programava en sales privades de tot el territori concerts de grups valencians, que no van poder realitzar-se per la pandèmia

‘Territori en concert’, el programa televisiu articulat amb els concerts que componien la programació d’‘Oh! La cultura’, comença a emetre’s aquest dissabte 13 de febrer a les 0.15 hores en À Punt amb el concert de Cactus.

En total, el programa constarà de 23 emissions, cadascuna dedicada a un grup o artista valencià, que actua a una sala privada del territori. El programa emetrà els concerts enregistrats a les sales i inclourà també entrevistes amb els i les artistes que hi participen.

Els grups valencians inclosos en el cicle de concerts d’‘Oh! La cultura’ i que ara protagonitzaran ‘Territori en concert’ són Cactus, Maluks, Mafalda, La Trocamba Matanusca, La Fúmiga, Carles Dénia, Le Dancing Pepa Swing Band, Junior McKenzie, Badlands, Funkiwis, Limbothéque, Ramonets, El Tio la Careta, Amores Grup de Percussió, El Diluvi, Pupil·les, Amystis, Spanish Brass, Andreu Valor, Nuc, Ona Nua, Ainda Nao Street Band i Sierra Leona.

Les sales on s’han enregistrat els concerts són Loco Club, 16 Toneladas, Matisse Club, La Salà, l’Espai Octubre i el Café Mercedes Jazz de València; La Casa de la Mar, a Alboraia; Rock City, a Almàssera; Repvblicca, a Mislata; Paberse Club, a Sedaví; i el Teatre del Raval, a Gandia. A Castelló, el pub Terra, i pel que fa a Alacant, Stereo i Babel Live Stage; la sala Euterpe, a Sant Joan d’Alacant; i la sala The One, a Sant Vicent del Raspeig.

Els concerts estaven programats dins d’‘Oh! La cultura’, el pla de reactivació del sector musical de l’Institut Valencià de Cultura, que no va poder realitzar-se presencialment i amb públic a la tardor per la situació sanitària i es va reconvertir en programa televisiu mitjançant una convocatòria pública per tal de poder mantindre les ajudes tant als grups com a les sales.–