Texlimca aporta més de 5000 euros al Fons Solidari Som Alzira

L’empresa TEXLIMCA d’arreplega de roba usada en la nostra ciutat, aporta un total de 5.245’86 euros al Som Alzira, un fons solidari destinat a l’alimentació infantil en període estival.

Des de 2002, l’Ajuntament autoritza l’empresa Texlimca a la col·locació de contenidors en la via pública de la nostra ciutat, destinats a l’arreplega de roba usada i també recentment a l’arreplega d’oli. En les condicions del referit acord, s’especifica que el percentatge anual estipulat de recaptació es destinaria a finalitats d’interés social que estimara convenient i recomanara el propi Ajuntament.

Atés al valor simbòlic i afegit que té esta donació per la seua capacitat de generar inversió social en el context de la vertebració i cohesió de la ciutat, l’ajuntament proposa, segons els termes de l’acord esmentats que la donació de TEXLIMCA es destine al fons de solidaritat municipal “Som Alzira” amb el propòsit de finançar els programes d’atenció de necessitats bàsiques de serveis socials i, especialment, el programa nutricional infantil en període d’estiu, atenent el context d’impacte de la pandèmia i a la voluntat de reforçar les respostes institucionals davant esta situació d’emergència social.

“Des de l’ajuntament agraïm a Texlimca la seua donació que cada any arriba per a donar suport social a la nostra ciutat i a la ciutadania alzirenya. Enguany s’ha decidit que els beneficiaris de la donació han de ser els nostres xiquets i xiquetes i les seues famílies, que tenen dificultats per a cobrir les necessitats més bàsiques. Ningú ha de quedar darrere, junts recuperarem el batec de la ciutat” ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

La quantitat econòmica, 5.245’86 euros, es correspon a l’any 2019 i 2020.