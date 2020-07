Toni Gaspar recolza que el Tribunal del Comuner d’Aldaia siga declarat Bé de Rellevància Local Immaterial

Connect on Linked in

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, va visitar dimecres passat l’Ajuntament d’Aldaia per a signar la seua adhesió oficial a la petició de declaració com a Bé de Rellevància Local Immaterial del Tribunal del Comuner de la séquia del Rollet de Gràcia d’Aldaia que l’Ajuntament presentarà pròximament a la Generalitat



En l’acte d’adhesió, que es va celebrar en el saló de plens municipal, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar va destacar la importància de recuperar “institucions històriques com el Tribunal del Comuner d’Aldaia, que reflecteixen la nostra idiosincràsia, la nostra cultura i la nostra identitat com a valencians i com a poble arrelat des del seu naixement amb l’agricultura i la terra”. Per això -continua Gaspar- des de la Diputació ens volem mostrar el nostre suport de manera oficial a esta iniciativa”.



Per part seua, l’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, va expressar que “és vital que la Generalitat Valenciana reconega el Tribunal del Comuner com BRL de caràcter Immaterial, perquè això blindarà i reforçarà les mesures de protecció d’este bé patrimonial. Per això és tan important l’adhesió de persones, associacions i entitats a esta petició, com la que hem rebut hui del president de la Diputació de València, al qual agraïsc molt sincerament en nom de la corporació municipal el gest tan generós”.



En esta línia, el síndic del Tribunal, Enrique Andrés Bonet, va remarcar la importància de “sumar esforços per a aconseguir que la declaració es materialitze finalment”, i va destacar “el caràcter històric del Tribunal, com a institució degana de la localitat”.

El Tribunal del Comuner gestiona y arbitra el riego de la comunidad del Rollet de Gràcia, es la institución más antigua de Aldaia y la única de este tipo que se conserva en los pueblos de l’Horta Sud, al estilo del Tribunal de les Aigües de València.