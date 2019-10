Toni González avança en la gestió del Pla Edificant amb la Conselleria d’Educació

Print This Post

L’alcalde d’Almussafes i el secretari autonòmic, Miquel Soler, analitzen les intervencions que es duran a terme en els centres educatius de la localitat



En la trobada, celebrada el dijous 17 d’octubre en la seu de la Conselleria, van participar la primera tinent d’alcalde i el regidor d’Educació



Les obres, que s’executaran al llarg de la present legislatura en ambdós CEIP i l’IES, tenen un cost total de 1.909.136 euros



Les nou actuacions que es desenrotllaran a Almussafes dins del Pla Edificant suposaran una inversió de 1.909.136 euros. Dijous passat 17 d’octubre, l’alcalde de la localitat, Toni González, es va reunir a València amb el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, per a confirmar les intervencions que es duran a terme durant els pròxims quatre anys en els CEIP Almassaf i Pontet i en l’IES Almussafes per a millorar la qualitat de les infraestructures. Els projectes, que van ser revisats en esta trobada junt amb la primera tinent d’alcalde, Davinia Calatayud, i el regidor Pau Bosch, han sigut consensuats amb la comunitat educativa.



L’Ajuntament d’Almussafes i la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana s’han donat un termini de quatre anys per al desenrotllament de les totes actuacions que es duran a terme en els centres educatius de la localitat dins del denominat Pla Edificant, el programa creat pel Consell per a accelerar l’execució d’infraestructures educatives per mitjà del sistema de traspàs de la gestió de la licitació i control de les obres als consistoris.



El president de l’executiu, Toni González, i el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, es van reunir dijous passat 17 d’octubre, en la seu de la Conselleria per a conversar sobre els projectes presentats pel consistori en el marc d’este pla. L’administració autonòmica ha acceptat les intervencions incloses en el mateix, per la qual cosa en breu començaran les gestions necessàries per a dur a terme les millores en els dos centres d’infantil i primària i en l’institut d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius.



“La reunió, que forma part també de la ronda de visites que realitze periòdicament amb les diferents conselleries i organismes públics, va ser molt satisfactòria. El secretari autonòmic es va mostrar molt receptiu amb la nostra proposta i la va protegir en la seua totalitat”, assenyala el primer edil.



Tal com es va ratificar en la trobada, que va comptar amb l’assistència de la primera tinent d’alcalde, Davinia Calatayud, i el regidor d’Educació, Pau Bosch, s’executaran nou actuacions.



En l’IES Almussafes es reformaran de manera integral els vestuaris del gimnàs, es millorarà la climatització, el sistema ACS i anti legionel·la i l’adequació del sistema d’evacuació d’aigües fluvials per a evitar inundacions en les aules. En el CEIP Pontet s’ha projectat l’edificació d’un gimnàs, la construcció d’una nova tanca i porta d’accés per a millorar l’accessibilitat i la renovació de les finestres. Finalment, en el CEIP Almassaf s’ampliarà el menjador escolar i es modernitzarà el sistema de climatització i ventilació de les aules.



“En breu les persones usuàries d’estes tres infraestructures podran comprovar el resultat de cada una de les intervencions, planificades amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de l’experiència educativa, tant per a l’alumnat com per al professorat que impartix les distintes assignatures i activitats”, assegura l’edil d’Educació, Pau Bosch.



Les iniciatives incloses en el llistat definitiu són fruit de les necessitats d’adequació detectades tant pels tècnics municipals com pels tres consells escolars i sumen una inversió de 1.909.136 euros. La Generalitat Valenciana preveu transferir als municipis entre 2018 i 2022 un total de 700 milions d’euros per a la construcció de 200 centres educatius i la reforma d’altres 500.