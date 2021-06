Toni González presenta Almussafes 2030 i el projecte e-Amic en el Ministeri d’Indústria

Connect on Linked in

El primer edil es va reunir ahir dilluns, 31 de maig, amb Raúl Blanco i Galo Gutiérrez, màxims responsables de la política industrial a nivell nacional

Paral·lelament una comissió tècnica treballa en Delegació del Govern per a analitzar els punts de contacte entre el Pla Nacional de Resiliència i el projecte e-Amic, impulsat a través de l’Oficina d’Inversions Industrials de l’Ajuntament d’Almussafes

L’Ajuntament d’Almussafes contínua treballant, a través de la seua Oficina d’Inversions Industrials, per a assegurar el seu present i futur com un dels principals pols industrials de la Comunitat en la nova era de l’automoció enfocada a la mobilitat elèctrica. La cerca d’aliances per a aconseguir l’adaptació del seu model industrial a la fabricació elèctrica mitjançant l’aplicació del mecanisme europeu per a la recuperació econòmica ‘Next Generation’ continua donant els seus fruits, atés que ahir dilluns el primer edil, Toni González, juntament amb el director de l’Oficina Industrial, Carlos G. Triviño. van presentar el projecte e-Amic en el Ministeri d’Indústria. Juntament amb el secretari general d’Indústria, Raúl Blanco, i el director general d’Indústria, Galo Gutiérrez, van analitzar els possibles punts de contacte entre les iniciatives industrials impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes i el projecte Next Generation i el Perte Nacional d’Automoció.

L’executiu d’Almussafes contínua recaptant aliances institucionals, socials i econòmiques per a avançar en el procés de consolidació del projecte e-AMIC (electric-Almussafes Mobility Industrial Clúster), un instrument que promou la transformació integral, conscient i participativa del clúster industrial d’Almussafes i que s’emmarca en un minuciós full de ruta encunyat com ‘Almussafes 2030’.

L’última parada en el camí per a continuar desplegant la planificació del futur industrial de la població i la seua transformació estratègica i posicionament per a optar als Fons de Recuperació Econòmica ha sigut la seu del Ministeri d’Indústria del Govern d’Espanya, ja que ahir dilluns, 31 de maig, l’alcalde, Toni González, va ser rebut pel secretari general d’Indústria, Raúl Blanco, i el director general d’Indústria, Galo Gutiérrez.

Durant la trobada, al qual també va assistir Carlos G. Triviño, director de Gobernanza Industrial, es va realitzar una anàlisi exhaustiva de tot el procés completat fins hui i les trobades mantingudes amb els agents socials i econòmics (AVIA, APPI, CEV, UGT i les EGM del Polígon Joan Carles I i Polígon Nord), i les diferents institucions públiques d’àmbit autonòmic i estatal, Generalitat Valenciana i Delegació del Govern, que acompanyen a l’ajuntament d’Almussafes en el desenvolupament del projecte.

El nostre objectiu passa per garantir una transició competitiva cap a una nova edat de l’automoció enfocada a la mobilitat elèctrica”, constata el president de l’executiu, qui a més incideix en el fet que es tracta de l’únic projecte respecte del qual s’ha constituït un òrgan estable de seguiment donat l’alt grau de concreció que mostra la iniciativa, així com el fort suport empresarial, sindical i associatiu lloc de manifest per l’alta representativitat i assistència del grup de treball, constituït ja formalment en Delegació del Govern.

En concret, la comissió tècnica, presidida per la titular de la institució Gloria Calero, ja ha celebrat tres reunions en les quals a més d’analitzar els punts de contacte entre els plans de la comissió europea, el Govern d’Espanya i l’Ajuntament d’Almussafes, ha aprofundit en totes les estratègies i iniciatives llançades per les entitats participants, per a valorar la seua possible integració dins d’un plantejament conjunt de finançament de cara a l’instrument ‘Next Generation’, combinant l’associació de forces, la col·laboració publico privada i la integració de projectes dins d’una visió estratègica de transformació de tota la cadena de valor.

La visita d’ahir dilluns al Ministeri d’Indústria va suposar un nou avanç en el desenvolupament del projecte, en posar-se en comú els possibles punts de contacte entre les iniciatives industrials de l’Ajuntament d’Almussafes i el projecte Next Generation i el Perte Nacional d’Automoció.

El president de l’executiu local, Toni González, mostra la seua satisfacció per la trobada mantinguda, en la qual es va concloure la necessitat de continuar treballant a nivell institucional i tècnic, “atés que totes dues parts identifiquem interessants complementarietats i sinergies”. ”És essencial la unió de forces per a la consecució d’aquesta proposta global i de gran envergadura que plantegem com una peça clau en la planificació del nostre futur industrial, millorant la nostra competitivitat com a clúster industrial en aquest procés de trànsit cap a l’electrificació”, conclou.