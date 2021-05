Toni González promou la constitució de la comissió tècnica per a la transformació integral del clúster industrial d’Almussafes en Delegació del Govern

Connect on Linked in

La titular de la institució, Gloria Calero, ha presidit aquesta tercera trobada del grup de treball per a l’anàlisi dels punts de contacte entre el Pla Nacional de Resiliència i el projecte e-AMIC, impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes

Després de la sessió constitutiva de la comissió tècnica, impulsada pel Consistori d’Almussafes a través de la seua Oficina d’Inversions Industrials, per a l’adaptació del seu model industrial a la fabricació elèctrica mitjançant l’aplicació del mecanisme europeu per a la recuperació econòmica ‘Next Generation’, celebrada el passat 16 d’abril, ahir dimarts, 11 de maig, el grup de treball va celebrar una tercera trobada per a identificar els punts de contacte entre el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya i el projecte e-AMIC (electric-Almussafes Mobility Industrial Clúster), que promou la transformació integral del clúster industrial d’Almussafes.

A més d’analitzar els punts de contacte entre els plans de la comissió europea, el Govern d’Espanya i l’Ajuntament d’Almussafes, la comissió tècnica ha aprofundit en totes les estratègies i iniciatives llançades per les entitats participants en la reunió, per a valorar la seua possible integració dins d’un plantejament conjunt de finançament de cara a l’instrument ‘Next *Generation’, combinant l’associació de forces, la col·laboració publico-privada i la integració de projectes dins d’una visió estratègica de transformació de tota la cadena de valor.

Com a integrants del grup de treball per a la identificació dels principals eixos i components del Pla de Resiliència del Govern i el seu encaix en el projecte e-amic, presidit per la delegada del Govern, Gloria Calero, han pres part en la sessió el president de l’executiu local, Toni González, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, el cap del Gabinet de la Delegació del Govern, Vicent Bufort, l’assessor de Fons Europeus, Carles Arques, i el director de Governanza Industrial, Carlos Triviño.

Així mateix, han participat en la trobada la directora gerent d’AVIA (Clúster Automoció de la Comunitat Valenciana, Elena Lluch; la directora gerent de la CEV (Confederació Empresarial Comunitat Valenciana), Inmaculada García; i la gerent de les EGM dels Polígons Joan Carles I i Nord, Romina Moya.

Important representació sindical en el grup de treball de la mà del secretari general d’UGT de la Federació d’Indústria, Daniel Argente, juntament amb el president del Comité d’Empresa de Ford España, Carlos Faubel.

El director de Casas Inhaus, empresa capdavantera i avantguardista en el sector de la construcció de cases modulars de qualitat amb seu en el polígon Joan Carles I, Rubén Navarro; i el director general grup Hercor, S.L, empresa líder en la transformació metàl·lica i el tractament de superfícies a la Comunitat Valenciana amb un projecte futur d’ubicació a Almussafes, Vicent Corberà, també són membres integrants de la comissió tècnica.

Amb tots els agents socials i econòmics reunits, el consistori d’Almussafes havia celebrat reunions prèvies durant les últimes setmanes, per a unir forces en la proposta global i de gran envergadura plantejada per l’Ajuntament com a projecte e-amic, emmarcat a ‘Almussafes 2030, com a eina de planificació del futur industrial del municipi i de la seua transformació estratègica i el seu posicionament en els Fons de Recuperació Econòmica.

“Estem treballant per a assegurar el present i el futur d’Almussafes com un dels principals pols industrials de la Comunitat en la nova era de l’automoció. De fet, com a clúster de referència del sector, Almussafes és un dels escenaris industrials en els quals les transformacions econòmiques puguen tindre una major incidència durant els pròxims anys i d’aquí ve que hàgem dissenyat ‘Almussafes 2030’, un minuciós full de ruta per a impulsar una transformació conscient i participativa del nostre model industrial i que té en el projecte e-AMIC la seua espina dorsal”, destaca l’alcalde, Toni González.

“El nostre objectiu passa per garantir una transició competitiva cap a una nova edat de l’automoció enfocada a la mobilitat elèctrica”, constata el president de l’executiu, qui a més incideix en el fet que es tracta de l’únic projecte respecte del qual s’ha constituït un òrgan estable de seguiment donat l’alt grau de concreció que mostra la iniciativa, així com el fort suport empresarial, sindical i associatiu posat de manifest per l’alta representativitat i assistència del grup de treball, constituït ja formalment.

Totes les entitats i empreses participants en la comissió tècnica s’han mostrat molt favorables a aprofundir en el desenvolupament del projecte de manera coordinada i a implementar els seus objectius en el context d’aconseguir el màxim finançament possible dins dels fons europeus.

El propòsit de l’Ajuntament és formalitzar la proposta de e-AMIC mitjançant la figura del perte integral, dins del mecanisme Next Generation, una figura que li permetrà canalitzar totes les propostes elegibles mitjançant una sol·licitud única dins del Next Generation, per a la millora de la seua competitivitat com a clúster industrial en el seu procés de trànsit cap a l’electrificació.