Torna ‘Almussafes Camina’ per a fomentar la pràctica d’exercici físic

El Centre de Salut de la localitat reprén la iniciativa després de l’aturada obligada a causa de la pandèmia



Les inscripcions poden realitzar-se telefonant a l’ambulatori o en qualsevol edifici públic municipal

El programa ‘Almussafes Camina’ es reactiva després de la pandèmia. Les rutes, que es realitzaran amb la presència de professionals sanitaris i de l’esport, es reprenen el pròxim dilluns 8 de novembre i es desenvoluparan tots els dilluns i els dimecres de 9.30 a 10.30 hores. Les inscripcions han de realitzar-se en el Centre de Salut, el número de telèfon del qual és el 96 171 91 90, o en algun dels edificis públics municipals. El projecte està promogut pel Departament de Salut de la Ribera i Salut Pública en col·laboració amb l’Ajuntament de la població.



El pròxim dilluns 8 de novembre es reprén el programa ‘Almussafes Camina’, emmarcat dins del projecte intermunicipal ‘La Ribera Camina’ i promogut pel Departament de Salut de la Ribera i Salut Pública en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat. Tots els dilluns i dimecres, de 9.30 a 10.30 hores, es realitzaran rutes saludables per la població en les quals les persones inscrites comptaran amb l’ajuda de professionals de l’àmbit de la salut i l’esport, els qui els assessoraran per a obtindre el màxim partit a les sessions.



Per a poder participar en la iniciativa, que ha romàs inactiva des que va començar la pandèmia, és necessari formalitzar la inscripció, que és gratuïta, en el Centre de Salut o en algun dels edificis públics municipals. Tota la informació sobre el programa pot consultar-se telefonant al 96 171 91 90, on les infermeres coordinadores del programa, Pilar Girona i Paqui Alegre, resoldran els dubtes relacionats amb la dinàmica que se seguirà per al desenvolupament de l’activitat.



Per a evitar l’expansió de la Covid-19, s’han establit una sèrie de mesures de seguretat, entre les quals es troben l’obligatorietat de disposar amb la pauta completa de la vacuna contra el virus, no presentar cap símptoma sospitós, l’ús de la mascareta durant els calfaments previs i després de concloure la sessió i la prohibició de menjar durant l’activitat.



Beneficis de caminar

Tal com assenyalen des del Departament de Salut de la Ribera, aquest tipus d’exercici té nombrosos beneficis per a les persones que el realitzen. Així, recorden que la seua pràctica millora la capacitat pulmonar, crema greixos, retarda l’aparició de l’Alzheimer, augmenta la massa òssia i muscular, alleugereix l’estrés, redueix la pressió sanguínia, afavoreix l’equilibri i evita refredats. Per aquest motiu, animen a la població a unir-se a la proposta, que es duia a terme amb èxit fins a la interrupció obligada al març de 2020 per la situació epidemiològica causada per la pandèmia.