Torna “Contertulianes”, un espai de reflexió per a dones impulsat des de Espai Dóna de Burjassot

La regidoria d’Igualtat i Feminisme de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida directament des de l’Alcaldia, a través del treball de Espai Dóna, el Servei Municipal d’Atenció Integral a les Dones, aprofita l’inici del nou curs per a reprendre una interessant iniciativa orientada a dones. Es tracta de “Contertulianes”, un espai obert a la reflexió i el diàleg, basat en paràmetres d’igualtat i perspectiva de gènere.

Les vesprades de “Contertulianes” es duran a terme en dimecres alterns, sent el seu horari, de 17:30h a 19:30h i la Casa de Cultura, l’espai físic per a aquestes vesprada de tertúlia. La primera sessió de “Contertulianes” tindrà lloc el 2 d’octubre. Les següents sessions tindran lloc el 16 i el 30 d’octubre; el 13 i el 27 de novembre, i també l’11 de desembre. En el futur pròxim, es tancaran les sessions per als primers mesos de 2020.

“Contertulianes” és un grup obert a totes les dones de Burjassot. Els únics requisits és ser major d’edat i acudir a les tertúlies amb actitud proactiva, curiositat, idees i ganes d’aportar experiències i opinions. Cada trobada tindrà com a eix de la reflexió un tema diferent d’acord als continguts que, per majoria, s’acorden com a interessants. Així, a l’inici de cada tertúlia, la coordinadora del programa desenvoluparà breument el tema de la vesprada per a, a continuació, obrir la tertúlia a totes les participants. A més i com a complement, es realitzaran lectures d’articles, exercicis conjunts, composicions, visionat de vídeos etc…amb el objetico d’augmentar la participació del grup. En l’última part de cada sessió, es registraran, per escrit, les conclusions generals sobre el tema abordat, per a així ser assimilades i integrades, de manera que puguen significar un canvi positiu en les actituds, pensaments i emocions de les “contertulianes”.