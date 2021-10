Torna el cinema al Teatre Capitolio de Godella després de mesos de pandèmia

Connect on Linked in

Els amants del cinema estan d’enhorabona. Després de mesos de pandèmia i amb restriccions molt severes, la ciutadania de Godella tornarà a gaudir del cinema sense eixir del municipi. El Teatre Capitolio tornarà a albergar les projeccions de les pel·lícules d’actualitat que es troben en les principals cartelleres.

El mes de novembre tornarà este servei a Godella amb un preu de 4 euros per a cadascuna de les sessions. D’esta manera, l’Ajuntament, a través de la regidoria de Cultura, aposta per la cultura i, en concret, per la indústria cinematogràfica que s’ha vist molt afectada durant els últims mesos per la pandèmia provocada per la COVID-19.

El Teatre Capitolio torna d’esta manera a convertir-se en una gran sala de projecció amb tot l’aforament disponible perquè la ciutadania torne a veure les seues pel·lícules preferides en el propi municipi. La primera cita serà el pròxim 19 de novembre amb la projecció de “La Família Adams 2”, a les 19.30 hores, i “Maixabel”, a les 22.30 hores. Les dos cintes tindran noves passades el diumenge, 21 de novembre, a les 17 i 19.30 hores, respectivament.

Mentrestant, el 26 de novembre s’estrenarà l’última pel·lícula del director Pedro Almodóvar “Madres Paralelas” a les 22.30 hores. Un dia més tard, també a les 22.30 hores, es podrà tornar a veure.

Malgrat la millora epidemiològica actual, l’àrea dirigida per Tatiana Prades ha pres diferents mesures per a continuar combatent la crisi sanitària i oferir seguretat a totes les persones que decidisquen tornar al cinema. Així, no hi haurà servei de bar per ara, només es podrà beure aigua a l’interior, no es podrà menjar al pati de butaques i serà obligatori l’ús de la mascareta.

Tatiana Prades, regidora de Cultura de Godella, s’ha mostrat entusiasmada amb la volta del cinema: “Estem d’enhorabona perquè després de més d’any i mig de pandèmia tornem a recuperar el cinema al nostre poble. Esta oferta és una aposta de l’Ajuntament per la cultura a un preu molt ajustat perquè tota la ciutadania puga accedir a les millors pel·lícules del moment”.

“Han sigut mesos molt durs per a tota la cultura i el sector del cinema no ha sigut una excepció. Estem molt contents per tornar a gaudir del cinema a Godella, si bé encara amb unes certes restriccions perquè les persones que acudisquen al Capitolio puguen gaudir de la cultura amb seguretat”, ha agregat la regidora.