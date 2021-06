Torna el festival de jazz del Palau de la Música amb Cecile Mclorin, Andrea Motis, Marco Mezquida, Chano Domínguez i el millor jazz valencià

Connect on Linked in

XXIV Festival de Jazz València, al Palau de la Música. Del 4 al 31 de juliol

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, el director del Palau, Vicent Ros, i el coordinador del Festival, Enrique Monfort, han presentat la XXIV edició del Festival de Jazz de València, organitzat pel Palau de la Música, que reuneix artistes del panorama nacional, internacional, així com el millor jazz valencià, i que es desenvoluparà des del 4 al 31 de juliol al Teatre Principal de València i a diversos barris i pobles de la ciutat. El disseny de la campanya d’imatge és de Virginia Lorente.

Tots els concerts començaran a les 20.00 hores i els preus van dels 5 € fins als 25 €. L’excepció és el concert del dia 10 de juliol, el de l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música de València, que serà gratuït i a les 12.00 hores. Els concerts dels barris i pobles de València són també gratuïts.

El Festival de Jazz de València torna en la seua XXIV edició amb un cartell eclèctic, que reuneix jazz de fusió, jazz flamenc, jazz clàssic i diverses temàtiques en coordinació amb la programació del Palau i l’any Berlanga.

Enguany destaca la gran veu de Cecile McLorin Salvant (6 juliol) i debuta el pianista balear Marco Mezquida (7 juliol) amb el programa “Beethoven Collage”, dins del cicle “Beeth2020”, que el Palau va dedicar a Ludwig van Beethoven en el 250 aniversari del seu naixement. La trompetista, saxofonista i cantant Andrea Motis (8 juliol) oferirà el seu tribut a Brasil amb “Do Outro Lado do Azul”. No faltarà el record a un dels grans músics de jazz de la història amb el concert protagonitzat per Charlie Parker Legacy Band amb el saxofonista Jesse Davis (11 juliol), i la fusió amb el flamenc de Chano Domínguez amb el grup de vents valencià Spanish Brass i l’espectacle “Puro de Oliva” (13 juliol).

El jazz valencià estarà abanderat per l’Orquestra de València, que torna a participar en el Festival, dirigida en esta ocasió per Jesús Santandreu, que ha fet els arranjaments de l’espectacle “Kiko Berenguer Freedom Experience” (9 juliol); la Sedajazz ensemble i l’artista cubana Arahi Martínez (4 juliol); l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música de València, també dirigida per Jesús Santandreu (10 juliol). També hi haurà un concert del Grup Instrumental de València, Joan Cerveró i Albert Sanz amb el títol “Classics Meets Jazz and Beyond” en homenatge al 125 aniversari del pianista valencià José Iturbi. Igualment, el 14 de juliol l’Albert Palau Octet interpretarà peces de Miguel Asins Arbó, autor de la banda sonora de la majoria de les pel·lícules de Luis García Berlanga dins dels actes previstos pel centenari del naixement del cineasta valencià.

Jazz als barris i pobles de València

No faltaran tampoc els concerts gratuïts i a l’aire lliure del cicle “Jazz als barris i Pobles de València”, que enguany es desenvoluparà des del 17 al 31 de juliol. Pau Moltó French Horn Jazz Project enceta el cicle a la plaça del Santíssim Crist de Natzaret (17 juliol); seguirà Clara Juan Quartet a la plaça major de Pinedo (18 juliol); Pescaitos Messengers, que van ser els guanyadors del Concurs Festival de Jazz de València 2019, actuaran a la plaça de Patraix (24 juliol); Manolo Valls Quintet seguirà a Russafa, al Parc Central (accés pel carrer Filipines) (25 juliol) i Bertrand Kientz, a la plaça de l’Església de Campanar (31 juliol).

Disseny de la campanya d’imatge

El disseny de la campanya d’imatge és de Virginia Lorente, que ha volgut posar èmfasi en la manera en què els músics interactuen amb l’instrument, el moviment i el ritme, com un element diferenciador de la música de jazz.