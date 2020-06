Torna el mercat ambulant d’Aldaia, ampliat i amb punts dispensadors higiènics

Print This Post

L’ampliació de carrers garantix la distància de seguretat entre parades i es fa obligatori l’ús de mascareta



El pròxim dimecres, 10 de juny, tornarà a estar actiu el mercat ambulant d’Aldaia amb noves mesures implementades per tal de garantir la seguretat davant la pandèmia provocada per la COVID-19.

D’esta manera, a l’espai ja assignat tradicionalment per al mercat dels dimecres s’amplia l’extensió als carrers Teodoro Llorente i Les Eres, i se suma el permís d’ocupació de les parades al voltant de la plaça Europa, per garantir el distanciament entre comerciants a tots els carrers ocupats. Uns carrers que a més limitaran les entrades i eixides a tres punts dels carrers Les Eres, dalt i baix, i Teodoro Llorente, a l’extrem més proper al carrer València.

Per altra banda, el mercat ambulant d’Aldaia quedarà dotat de punts d’informació amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i guants per cobrir necessitats. I es fa obligatori l’ús de mascareta i la distància de seguretat entre usuaris. L’aforament queda limitat un màxim de 600 persones, que suposa el 30% de la seua capacitat.

Per aixó, l’àrea de Comerç de l’Ajuntament es troba estos dies informant al veïnat i col·locant cartells informatius amb el nou mapa d’ocupació del mercat. Igualment, es reforçarà la tasca amb els coneguts com ‘Agents COVID’ que recordaran la normativa en torn al mercat cada dimecres mentre dure l’actual situació sanitària.



Supressió de taxes

El mercat ambulant d’Aldaia torna a posar-se en marxa amb totes les garanties per tornar a gaudir amb seguretat de les parades de sempre. Els comerciants, de fet, han vist suprimit el pagament de l’impost per a tot el que queda d’any. Una mesura aprovada per l’ajuntament amb l’objectiu d’ajudar a paliar els efectes negatius de la pandèmia que va obligar a suprimir el servici durant els mesos de març, abril i maig.