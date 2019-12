Torna el Poblat de les Haimes a la plaça exterior de BIOPARC València des d’aquest dissabte 21

Connect on Linked in

La tradicional proposta d’oci “amb causa”, formativa, familiar i gratuïta podrà visitar-se fins al 5 de gener.

• I els xiquets i xiquetes fins a 12 anys rebran la Passada Anual B! Infantil de regal i podran entregar la seua carta a l’Emissari dels Reis Mags.



Des d’aquest dissabte 21 de desembre i fins al 5 de gener, BIOPARC València fa accessible a les famílies amb xiquets la celebració d’unes festes compromeses amb l’entorn en el Poblat de les Haimes. En un espai màgic, ambientat en l’estètica berber amb les autèntiques “cases” d’aquest poble nòmada, els més xicotets tindran l’oportunitat de conéixer altres mons i costums, expressar les seues habilitats artístiques o acostar-se a la naturalesa i conéixer-la millor.

En el Poblat de les Haimes trobaran jocs, tallers, pintacares, espais com “el racó de la Fundació BIOPARC” i activitats “amb causa” gratuïtes durant tot el dia per a millorar les seues conductes de respecte pel medi ambient. A més, per a tots, estarà preparat un regal de Nadal, perquè es portaran gratuïtament la Passada Anual B! infantil (4-12 anys), abonant únicament 1€ per a la Fundació BIOPARC i 3,5€ de despeses d’emissió, per a gaudir tot un any de la naturalesa salvatge d’un dels deu millors parcs d’animals del món.

Un altre dels majors atractius, sens dubte, és l’esperat moment en el qual els més xicotets entregaran les seues cartes a l’emissari dels Reis Mags d’Orient i el faran en la impressionant Haima Real.

Per a totes les persones que visiten el parc durant aquestes festes, BIOPARC ofereix activitats gratuïtes durant tota la jornada com a complement al recorregut. Es comença amb “Bon dia girafes” i “Bon dia lèmurs” i es pot continuar amb l’alimentació dels animals i les “Trobades amb els cuidadors”; a la vesprada les rutes “Explora” i la “Exhibició educativa”, amb dues sessions diàries, és com contemplar un documental en directe.

Finalment, Expedició Àfrica, l’escola de vacances de BIOPARC que ha completat totes les seues places, donarà l’oportunitat de convertir-se en “Experts en animals” als xiquets i xiquetes que participen, els qui ajudaran als cuidadors en les seues tasques de preparar els recintes, col·laboraran en l’elaboració de les dietes i gaudiran de jocs i activitats especialment preparades per a ells.