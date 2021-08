Torna el repte solidari de Carlos Ruiz, veí de Foios, a favor de l’ONG Diabetes Cero

Connect on Linked in

En aquesta ocasió, Carlos Ruiz s’ha proposat fer la Transpirinenca que creua més de 800 km

Després que l’any passat recorreguera corrent 1.000 km del Camí de Santiago, Carlos Ruiz, veí de Foios, torna amb un nou repte solidari a favor de la mateixa ONG, ‘Diabetes Cero’. En aquesta ocasió, Carlos s’ha proposat realitzar el GR11, La Transpirinenca, una sendera de gran magnitud que creua més de 800 km

Com ha explicat Carlos, a través de les seues xarxes socials per les quals es podrà seguir tota aquesta gesta esportiva (@cra_llume), “en aquest recorregut creuaré tot el Pirineu des de la mar Cantàbrica (Cabo de Higuer) a la mar Mediterrània (Cabo de Creus) amb xicotetes variants per a poder pujar alguns dels pics més alts de la península, com a Monte Perdido i Possets”

L’alcalde accidental de l’Ajuntament de Foios, Juanjo Civera, ha aprofitat l’ocasió per a agrair-li tot el seu esforç i per “portar a totes parts el nom de Foios”. “És admirable el treball solidari que realitzes i, per descomptat, el repte personal que suposa aquesta nova aventura esportiva”

Carlos Ruiz començarà aquest repte solidari el pròxim 22 d’agost i acabarà el 8 de setembre. 18 dies en què l’esport i la solidaritat estaran més unides que mai. “Si voleu aportar el vostre granet d’arena, uneix-te al meu repte i fes una donació”, anima Carlos. Tot el recaptat es destinarà a l’ONG Diabetes Cero

Enllaç per a donacions: https://www.migranodearena.org/reto/transpirenaica-por-la-diabetes