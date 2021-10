Torna la Fira de l’Alliberament Senyorial a Alberic

Connect on Linked in

Alberic celebra del 22 al 24 d’octubre la quinta edició de la Fira de l’Alliberament Senyorial, una recreació històrica en la qual s’aprofundeix en el procés de conformació del municipi com a ens autònom. La Fira commemora la fi de l’època senyorial en la localitat, un fet que es va produir en 1836, després d’una pugna legal que va durar 80 anys i que va servir per a posar punt i final al descontent dels habitants d’Alberic per la gran desigualtat que oferia el sistema feudal. Els assistents a l’esdeveniment historicocultural podran gaudir d’un ventall de possibilitats que ompliran de color els carrers durant tot el cap de setmana, amb oferta gastronòmica i activitats artesanals, balls tradicionals, cercaviles, animacions musicals o exposicions. Així, el primer dia, a partir de les 18.00 hores tindrà lloc el mercat valencià, que obrirà les portes, mentre a les 18.30 hores serà el torn per als balls regionals i música valenciana. Tot seguit serà el torn per a la música valenciana pels carrers, danses i folklore i la dolçaina i tabalet.

El bon ambient es reproduirà durant els tres dies del cap de setmana a l’Avinguda de la Glorieta i durant totes les jornades hi haurà artesans, mercaders, alimentació́ i restauració́, jocs infantils, atraccions, cercaviles, tallers, exposicions temàtiques per a tots els públics. En conjunto, Història, tradició, cultura i identitat.