Torna la Fira Modernista de Carcaixent amb una edició adaptada a la situació sanitària

La Fira recupera algunes de les seues activitats més característiques com les rutes als Horts o les recreacions als edificis municipals

La Fira Modernista torna el proper 11, 12 i 13 de juny després de l’edició virtual del 2020 forçada pel confinament i recupera alguns dels seus elements i activitats més característiques, entre elles la ciutadania vestida d’època. Serà una edició adaptada a la situació que estem vivint, on es primaran les activitats a l’aire lliure i on s’evitarà crear aglomeracions. Totes les activitats tindran aforament controlat i cita prèvia per garantir la seguretat.

Així, entre altres propostes, estan previstes vistes als Horts, recreacions en edificis patrimonials o tallers per al públic infantil. A més, alguns col·lectius i entitats també han proposat iniciatives que aniran omplint el programa que es donarà a conèixer en els pròxims dies. Es dona la situació que el Magatzem de Ribera no podrà ser utilitzat durant la Fira per ser un dels punts de vacunació massiva contra la COVID-19.

Ana Garrigues, regidora de Turisme ha remarcat que un dels motors de l’organització de la VI Fira Modernista ha sigut la implicació del voluntariat, «enguany la Fira té com a objectiu reprendre l’activitat gràcies a la tasca i participació de tots els voluntaris i voluntàries, així com les diferents associacions i col·lectius locals, que han proposat activitats interessants i que ens permeten engegar els motors de cara a l’edició de 2022, que esperem recupere ja la normalitat absoluta».

Una part fonamental de la Fira Modernista és la participació de la ciutadania amb vestimenta modernista. Per este motiu s’ha posat en marxa una nova edició del Taller d’Indumentària Modernista assessorat per especialistes que tindrà lloc al Casal Jove els dies 18, 20, 25 i 27 de maig i l’1 i 3 de juny de 17:30 a 19:00 hores.

La regidora de Turisme ha fet una crida a la participació i la prudència, “volem recuperar l’esperit de la Fira, sempre respectant les indicacions de les autoritats sanitàries, però és important tornar a implicar-nos amb el nostre patrimoni i no hi ha millor manera de fer-ho que eixir al carrer, consumir en els nostres establiments i comerços i gaudir del nostre poble amb els nostres veïns i veïnes».

Un cartell que torna als orígens

El cartell d’esta edició, a l’igual que de les anteriors, és un treball del dissenyador carcaixentí, Pau Álvarez. Segons ha explicat, «l’objectiu era captar l’essència de la Fira, centrant l’interès en les taronges que apareixen en primer terme, origen de la riquesa patrimonial i element motivador per a la creació de la Fira. També tracta de reflectir les ganes que tenim de poder gaudir d’activitats a l’aire lliure, sota el cel blau». El cartell utilitza com a model un personatge d’una coneguda imatge de les treballadores del magatzem de Ribera i es basa en el cromatisme de les etiquetes tarongeres, tot actualitzant l’estil per a fer-lo més contemporani. Les taques de color grans i la rotunditat tipogràfica, ha explicat Álvarez, serviran per a millorar la seua visualització a través de dispositius digitals.