Torna la programació cultural a Picassent

El consistori aposta per la Cultura segura amb la programació d’activitats per als mesos d’abril i maig. Tota la programació pot consultar-se ja en: http://www.picassent.es/va/agenda L’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria de Cultura, ha posat en marxa una programació cultural per a totes les edats i adaptada a les normes de la crisi sanitària que tindrà les seues primeres accions este dissabte, amb el concert de música “Camerata Handel” a les 19 hores a la Casa de Cultura, dirigit pel picassentí, Rubén Simó.

La Cultura i les Arts seran les protagonistes en les pròximes setmanes per a tornar a aixecar el teló de la Casa de Cultura. D’esta manera, totes aquelles persones que vullguen participar, poden fer-ho ja a partir de hui per a adquirir l’entrada del concert d’este dissabte, 10 d’abril.



Segons ha manifestat el regidor de Cultura, Jaume Sobrevela, “Tenim per davant una programació cultural adaptada a les circumstàncies. Volem animar a la població a participar però sempre fent-ho des del rigor i la responsabilitat, complint amb les normes indicades per a continuar caminant cap a la normalitat”.



Des de la Casa de Cultura, assenyalen a més que, caldrà arribar amb el temps suficient d’antelació per a poder distribuir els seients, serà obligatori l’ús de la mascareta, (sense mascareta no es podrà entrar al recinte), i mantenir la distància de seguretat interpersonal. Tots els aforaments són limitats i una vegada assignats els seients, es respectarà la distància entre ells i no es podran moure ni canviar la seua distribució. A més, està prohibit menjar i beure a la sala.