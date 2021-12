Torna la V Fira de Nadal de la Pobla Llarga, que tindrà lloc el 18 de desembre de 2021

Print This Post

El dissabte 18 de desembre, tindrà lloc a la Pobla Llarga, la ja tradicional Fira de Nadal de la Pobla Llarga, que ja va per la seua V edició 2 anys després de la seua última celebració i tornarà a estar ubicada al carrer major i a la plaça del país valencià, centre neuràlgic d’activitat a la nostra localitat. En aquesta Fira, que s’inaugurarà a les 10h i tancarà a les 19.30h, es realitzaran diverses activitats per a diferents públics.

La principal finalitat de la Fira, és donar a conèixer el que es fa, s’elabora o venen els comerciants de la Pobla Llarga per fomentar el comerç local entre els veïns i les veïnes a la localitat i així mostrar els aliments o productes artesans que es fan al nostre poble en aquestes dates tan assenyalades.

Diversos són els sectors participants, com associacions que intenten recaptar fons per destinar-los a les seues activitats, com AECC o MEU XAPE, veïns que realitzen productes artesans i volen mostrar-los o ALBEROLA VIVERS, NARANJAMANIA o MARIO PADIAL entre altres.

Al llarg del dia podrem veure actuacions com la del Club de Gimnàstica Rítmica, un passa carrer de la Unió Musical de la Pobla Llarga o un concert de Nadales de la Coral de Veus de la Pobla. Per als més menuts de la localitat hi haurà un teatre infantil infantil, berenar i diversos tallers organitzats des de la ludoteca. A més, l’Emissari Real ens visitarà i els xiquets i les xiquetes de la Pobla podran donar-li les seues cartes.

“La Pobla Llarga és un poble que necessita aquests esdeveniments que tanta vida ens donen i que serveixen per fomentar el consum del comerç local” comenta la regidora de comerç Vero Úbeda “a més, davant aquestes dates en que el consum és inevitable, fomentar aquestes activitats ho considere prioritari per donar a conèixer tot el que la localitat pot oferir i col·laborar entre totes i tots a la continuïtat del comerç local” afirma Úbeda.