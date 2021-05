Torna l’Escola d’Estiu a Almussafes

La millora de la situació epidemiològica ha permés a l’Ajuntament rellançar aquesta iniciativa després del parèntesi de 2020



Les inscripcions es duran a terme del 25 al 28 de maig de manera presencial en el Centre d’Informació Juvenil i en el Pavelló Poliesportiu

L’Ajuntament d’Almussafes obrirà de nou les portes de la seua Escola d’Estiu municipal el pròxim 25 de juny. Després de l’obligada aturada de 2020 a causa de la pandèmia, el consistori torna a plantejar aquesta activitat lúdic-formativa amb la qual busca fomentar l’aprenentatge una vegada conclòs el curs escolar i facilitar la conciliació de les famílies. Les inscripcions podran realitzar-se del 25 al 28 de maig en el Centre d’Informació Juvenil i en el Pavelló Poliesportiu. “Teníem moltes ganes d’anunciar aquesta notícia perquè va ser una vertadera llàstima que en 2020 no poguérem posar en marxa l’Escola d’Estiu per la situació epidemiològica i els i les nostres menors tenien ganes de tornar a reunir-se en el marc d’aquestes trobades que els permeten continuar aprenent una vegada conclòs el curs acadèmic”, afirma la regidora de Joventut, Belén Godoy.



Aquest 2021 tornarà a desenvolupar-se a Almussafes la tradicional Escola d’Estiu Municipal que l’any passat no va poder convocar-se a causa de la pandèmia. La reducció dels contagis registrada durant els últims mesos i la previsió que aquesta tendència continue a la baixa han portat a l’Ajuntament de la localitat a plantejar una nova edició de la iniciativa, que en aquesta ocasió manté tots els al·licients que l’han portada a convertir-se en una de les principals alternatives estiuenques per al col·lectiu de xiquets, xiquetes i adolescents.



Així, el programa, que està dirigit a estudiants d’Educació Infantil, Primària i Secundària i Batxillerat, s’impartirà del 25 de juny al 31 de juliol en les instal·lacions esportives municipals i en horari de matins. Com sol ser habitual, l’equip de monitors i monitores encarregades de gestionar el projecte està preparant un pla d’activitats lúdiques en les quals les persones assistents aprendran la importància de nombrosos valors cívics mentre es diverteixen gaudint amb jocs i practicant esport.



Les 30 sessions de què consta la nova edició es desenvoluparan del 25 de juny al 31 de juliol, tots dos inclosos, de dilluns a dissabte. L’entrada s’ha establit a les 9.30 hores i l’eixida a les 13.30 hores, encara que continuarà activa la possibilitat de deixar a les persones participants a les 9 hores i recollir-les a les 14 hores. En aquest sentit, Godoy ressalta que “l’escola d’estiu, a més de promocionar l’aprenentatge fora de les aules, també facilita la conciliació laboral de les famílies, atés que durant el període en el qual roman oberta aquestes disposen d’alternativa per a la correcta atenció dels xiquets i xiquetes si es troben treballant eixes setmanes”. Així mateix, recorda que “els preus s’ajusten perquè els diners no suposen en cap cas un obstacle”.



Inscripcions

Per a les persones empadronades les inscripcions es duran a terme del 25 al 28 de maig i per a les no empadronades però matriculades en els CEIP Almassaf i Pontet i l’IES el 27 i el 28 de maig, en tots dos casos de manera presencial en el Centre d’Informació Juvenil i en el Pavelló Poliesportiu Municipal. El nombre total de places disponible ascendeix a 96. El preu per cada matrícula individual és de 138,51 euros, encara que s’aplicaran descomptes per disposar del Carnet Jove i per estar en situació de desocupació els progenitors, sent el cost total en aquests casos de 124,66 i 69,26 euros, respectivament. El segon germà pagarà 92,80 euros i el tercer i successius 90,33 euros.



Per a fer efectives les inscripcions s’hauran de presentar els fulls d’inscripció, sanitària i personal emplenades i signades, fotocòpia del SIP o assegurança alternativa i una fotografia recent. Les famílies que inscriguen dos o més germans o germanes també hauran d’entregar una fotocòpia del llibre de família o documentació equivalent que acredite el parentiu. El dimecres 16 de juny a les 17.30 hores se celebrarà una reunió informativa en el Centre Cultural per a informar del funcionament de l’escola i resoldre tots els dubtes.