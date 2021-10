Torna Urbns Kids a Almussafes, les jornades d’esports urbans per als més joves Urbns

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’esdeveniment esportiu i cultural d’entrada gratuïta està dirigit a joves de 8 a 17 anys

Se celebrarà el pròxim 23 d’octubre amb activitats i tallers d’iniciació al BMX, Skateboarding, Breakdance i Grafiti

URBNS KIDS arriba a Almussafes. Els esports urbans prendran el protagonisme entre els més xicotets en un festival esportiu i cultural que tindrà lloc el 23 d’octubre en el Skatepark d’Almussafes a partir de les 10.30 hores amb accés gratuït.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes aposta per un matí ple d’activitats, tallers i accions dissenyades per a acostar els esports urbans a aquells que no els coneguen i transmetre coneixements als quals ja estiguen iniciats en ells.

La jornada comptarà amb tallers gratuïts d’iniciació al Skate, BMX, Grafiti i Ball urbà en formats lúdics, frescos i interactius perquè els joves de 8 a 17 anys al costat de les seues famílies visquen una experiència URBNS inoblidable. Tot això, gràcies a la gran labor de l’Ajuntament d’Almussafes que, una vegada més, dona suport als esports i la cultura urbana entre les noves generacions.

Una oportunitat única per a conéixer aquests esports a través de la nova escola de URBNS en la qual qualsevol jove pot acudir a practicar o descobrir BMX, Skate o Breakdance de la mà de monitors professionals i experimentats.

Com participar en els tallers gratuïts d’iniciació?

Per a participar en els tallers de URBNS KIDS d’Almussafes és necessària la prèvia inscripció en línia gratuïta per a assegurar la plaça a través del següent formulari:

– Link d’inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsca9ungty_-dfzp_xnxi_qmyxtndefm8aocd__s5ml296itza/viewform

INFORMACIÓ

Lloc: Skatepark d’Almussafes Data: 23 d’octubre de 2021 Horari: de 10.30 a 14.00 hores. Entrada d’accés lliure excepte els tallers que requereixen inscripció. Tallers d’iniciació i de nivell mitjà:

Skate, BMX, Grafiti i Ball urbà.

Joves de 8 a 17 anys.